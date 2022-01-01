OnePlus 10R Дисплей 88 Производительность 82 Батарея 84 Камера 62 Итоговая оценка 78 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Крупный AMOLED-дисплей с приличной плотностью пикселей

Камера получила оптическую стабилизацию и достойную сверхширокоугольную съемку

Установлена огромная батарея с поддержкой мощной быстрой зарядкой

Актуальный процессор с достаточным запасом производительности Нет места для карты памяти

Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 10R

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 87.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus 10R Высота 163.3 мм Ширина 75.5 мм Толщина 8.2 мм Вес 186 граммов Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.6%

82 Производительность Все характеристики чипа Ванплас 10R и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 992 Geekbench 5 (многоядерный) 3682 AnTuTu Benchmark 9 772050 Список смартфонов в AnTuTu Benchmark - 52 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI OxygenOS 12.1

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Время полной зарядки 0:33 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер OnePlus 10R Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 10R могут отличаться в зависимости от региона.