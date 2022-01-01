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OnePlus 10R

OnePlus 10R
Дисплей
88
Производительность
82
Батарея
84
Камера
62
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Крупный AMOLED-дисплей с приличной плотностью пикселей
  • Камера получила оптическую стабилизацию и достойную сверхширокоугольную съемку
  • Установлена огромная батарея с поддержкой мощной быстрой зарядкой
  • Актуальный процессор с достаточным запасом производительности
  • Нет места для карты памяти
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 10R
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 10R
Высота 163.3 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 186 граммов
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
82

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 10R и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
992
Geekbench 5 (многоядерный)
3682
AnTuTu Benchmark 9
772050
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI OxygenOS 12.1
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 10R
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 10R могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus 9R или OnePlus 10R
2. OnePlus Nord 2 5G или OnePlus 10R
3. OnePlus 9RT или OnePlus 10R
4. OnePlus 10 Pro или OnePlus 10R

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