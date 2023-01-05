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OnePlus 11

OnePlus 11
Дисплей
99
Производительность
97
Батарея
84
Камера
69
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей LTPO3 AMOLED с отличной энергоэффективностью
  • Продвинутая камера с оптическим зумом 2x
  • Достаточно большая батарея со 100-ваттной быстрой зарядкой в комплекте
  • Используется самая мощная на данный момент платформа Snapdragon c памятью LPDDR5X и UFS 4.0
  • Оснащен парой динамиков громкой связи с хорошим звучанием
  • Нет ни беспроводной, ни реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 11
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 11
Высота 163.1 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.7%
97

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 11 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1502
Geekbench 5 (многоядерный)
5159
AnTuTu Benchmark 9
1351396
CPU 295159
GPU 574508
Memory 268112
UX 203301
Total score 1351396
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:25 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 11 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (31 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus 11 против OnePlus 10 Pro
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Отзывы (3)

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Ruyga 05 января 2023 11:36
Влагозащита заявлена по стандарту IP54.
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Даниил 05 января 2023 08:00
OnePlus 11 заряжается за 25 минут, указал производитель.
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Даниил 05 января 2023 07:59
У вас вышла ошибка! В OnePlus 11 стоит UFS 4.1 память.
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Тимур 05 января 2023 14:49
UFS 4.1 выйдет в следующем году, точнее в 2024 году.
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