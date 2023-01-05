OnePlus 11 Дисплей 99 Производительность 97 Батарея 84 Камера 69 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Яркий дисплей LTPO3 AMOLED с отличной энергоэффективностью

Яркий дисплей LTPO3 AMOLED с отличной энергоэффективностью Продвинутая камера с оптическим зумом 2x

Продвинутая камера с оптическим зумом 2x Достаточно большая батарея со 100-ваттной быстрой зарядкой в комплекте

Достаточно большая батарея со 100-ваттной быстрой зарядкой в комплекте Используется самая мощная на данный момент платформа Snapdragon c памятью LPDDR5X и UFS 4.0

Используется самая мощная на данный момент платформа Snapdragon c памятью LPDDR5X и UFS 4.0 Оснащен парой динамиков громкой связи с хорошим звучанием Нет ни беспроводной, ни реверсивной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 11

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3216 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 525 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus 11 Высота 163.1 мм Ширина 74.1 мм Толщина 8.5 мм Вес 205 граммов Водонепроницаемость IP54 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.7%

97 Производительность Все характеристики чипа Ванплас 11 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1502 Geekbench 5 (многоядерный) 5159 AnTuTu Benchmark 9 1351396 CPU 295159 GPU 574508 Memory 268112 UX 203301 Total score 1351396 Рейтинг телефонов в AnTuTu - 2 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI OxygenOS 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 100 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут) Время полной зарядки 0:25 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер OnePlus 11 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 115° Количество объективов 3 (50 МП + 32 МП + 48 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 32 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 48 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 25 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 11 могут отличаться в зависимости от региона.