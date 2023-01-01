OnePlus 11R Дисплей: 6.74" Super AMOLED - 1240 x 2772

6.74" Super AMOLED - 1240 x 2772 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 204 г.

Обзор Дисплей 93 Производительность 87 Батарея 84 Камера 69 Коммуникации 88 Итоговая оценка 81

Преимущества и недостатки Яркий и четкий дисплей с тонкими рамками слева и справа

Яркий и четкий дисплей с тонкими рамками слева и справа Флагманский процессор обеспечивает большой запас произодительности

Флагманский процессор обеспечивает большой запас произодительности Достаточно большая батарея с поддержкой 100-ваттной зарядкой

Достаточно большая батарея с поддержкой 100-ваттной зарядкой Установлена быстрая память LPDDR5X объемом до 16 ГБ

Установлена быстрая память LPDDR5X объемом до 16 ГБ Есть пара совсем неплохих динамиков громкой связи Не поддерживает беспроводную зарядку

Не поддерживает беспроводную зарядку Нельзя расширить внутренний накопитель с помощью карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 11R

93 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.74 дюймов Разрешение 1240 x 2772 пикселей Соотношение сторон 20.1:9 Плотность пикселей 451 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 90% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus 11R Высота 163.34 мм Ширина 74.43 мм Толщина 8.7 мм Вес 204 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90%

87 Производительность Все характеристики чипа Ванплас 11R и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1330 Geekbench 5 (многоядерный) 4261 AnTuTu Benchmark 9 1043626 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 28 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI OxygenOS 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 100 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

69 Камеры Спецификации и тестирование камер OnePlus 11R Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5.0", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800MHz 3G сети WCDMA B1/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 11R могут отличаться в зависимости от региона.