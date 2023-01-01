Главная > Смартфоны OnePlus > OnePlus 11R: цена, технические характеристики и отзывы

OnePlus 11R

OnePlus 11R
  • Дисплей: 6.74" Super AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 204 г.

Обзор

Дисплей
93
Производительность
87
Батарея
84
Камера
69
Коммуникации
88
Итоговая оценка
81

Преимущества и недостатки

  • Яркий и четкий дисплей с тонкими рамками слева и справа
  • Флагманский процессор обеспечивает большой запас произодительности
  • Достаточно большая батарея с поддержкой 100-ваттной зарядкой
  • Установлена быстрая память LPDDR5X объемом до 16 ГБ
  • Есть пара совсем неплохих динамиков громкой связи
  • Не поддерживает беспроводную зарядку
  • Нельзя расширить внутренний накопитель с помощью карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 11R
93

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 11R
Высота 163.34 мм
Ширина 74.43 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
87

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 11R и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1330
Geekbench 5 (многоядерный)
4261
AnTuTu Benchmark 9
1043626
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 11R
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800MHz
3G сети WCDMA B1/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A/B34/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 11R могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 13 и OnePlus 11R
2. OnePlus 10R и OnePlus 11R
3. 10T 5G и OnePlus 11R
4. iPhone 14 и OnePlus 11R
5. Xiaomi 13 и OnePlus 11R
6. OnePlus 11 и OnePlus 11R
7. Galaxy S23 и OnePlus 11R
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры