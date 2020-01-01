OnePlus 7 Pro
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Быстрая и функциональная прошивка Oxygen OS
- Интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев
- Быстрая память UFS 3.0
- Дешевле конкурентов
- Лишен защиты от воды
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствуют комплектные наушники
- Слабая широкоугольная камера
- Не поддерживает расширение внутренней памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|516 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
OnePlus 7 Pro характеризуется экраном Fluid AMOLED, который обладает улучшенной частотой обновления, за счет чего изображение кажется более плавным. Он стал первым смартфоном бренда с разрешением QHD+, что дало свои плоды – картинка как никогда четкая. На бумаге диагональ дисплея составляет 6.67 дюймов, но если учитывать закругленные углы, то получится более приемлемые 6.46 дюймов.
Благодаря выскакивающей фронтальной камере сенсорная панель полностью сплошная, без отверстий и вырезов, и это является его преимуществом перед семейством смартфонов Samsung Galaxy S10.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Устройство OnePlus 7 Pro может по праву считаться одним из самых быстрых на платформе Android. Оно построено на топовом на данный момент процессоре Snapdragon 855. Главным его отличием от большинства конкурентов является использование памяти UFS 3.0. Другие флагманы 2019 года получили в 2 раза более медленную память UFS 2.1.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.199 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.394 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия
Цены на OnePlus 7 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сказывается ли использование 90-герцового экрана на автономности?
- Как вам наверняка известно, модель OnePlus 7 Pro оборудована новым экраном Fluid AMOLED, который отличается от обычного OLED усовершенствованной частотой обновления 90 Гц. Благодаря этому изображение становится более плавным, но на это требуется больше ресурсов, а значит и энергии аккумулятора. Таким образом, по версии ресурса GSMArena, в режиме 90 Гц батареи смартфона хватает на 85 часов, а в режиме 60 Гц – 92 часа.
Поддерживает ли телефон разблокировку экрана по лицу?
- Да, аппарат получил возможность разблокировки экрана не только с использованием сенсора отпечатков пальцев, но и с помощью сканера лица.
Каким стеклом защищен его экран?
- По заявлениям производителя, экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.
Не боится ли Ванплас 7 Про погружения в воду?
- Боится, поскольку он не сертифицирован ни по стандарту IP67, ни по IP68, которые подразумевают защиту от попадания воды вовнутрь корпуса устройства.
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