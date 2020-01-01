Сказывается ли использование 90-герцового экрана на автономности?

- Как вам наверняка известно, модель OnePlus 7 Pro оборудована новым экраном Fluid AMOLED, который отличается от обычного OLED усовершенствованной частотой обновления 90 Гц. Благодаря этому изображение становится более плавным, но на это требуется больше ресурсов, а значит и энергии аккумулятора. Таким образом, по версии ресурса GSMArena, в режиме 90 Гц батареи смартфона хватает на 85 часов, а в режиме 60 Гц – 92 часа.

Поддерживает ли телефон разблокировку экрана по лицу?

- Да, аппарат получил возможность разблокировки экрана не только с использованием сенсора отпечатков пальцев, но и с помощью сканера лица.

Каким стеклом защищен его экран?

- По заявлениям производителя, экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Не боится ли Ванплас 7 Про погружения в воду?

- Боится, поскольку он не сертифицирован ни по стандарту IP67, ни по IP68, которые подразумевают защиту от попадания воды вовнутрь корпуса устройства.