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OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro
Дисплей
85
Производительность
83
Батарея
74
Камера
80
Итоговая оценка
80
Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Быстрая и функциональная прошивка Oxygen OS
  • Интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Быстрая память UFS 3.0
  • Дешевле конкурентов
  • Лишен защиты от воды
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствуют комплектные наушники
  • Слабая широкоугольная камера
  • Не поддерживает расширение внутренней памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 7 Про
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
616 нит

OnePlus 7 Pro характеризуется экраном Fluid AMOLED, который обладает улучшенной частотой обновления, за счет чего изображение кажется более плавным. Он стал первым смартфоном бренда с разрешением QHD+, что дало свои плоды – картинка как никогда четкая. На бумаге диагональ дисплея составляет 6.67 дюймов, но если учитывать закругленные углы, то получится более приемлемые 6.46 дюймов.

Благодаря выскакивающей фронтальной камере сенсорная панель полностью сплошная, без отверстий и вырезов, и это является его преимуществом перед семейством смартфонов Samsung Galaxy S10.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 7 Pro
Инфо
Высота 162.6 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.1%
83

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 7 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3381
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10915
Geekbench 5 (одноядерный)
716
Geekbench 5 (многоядерный)
2670
AnTuTu Benchmark 7
374278
AnTuTu Benchmark 8
463721

Устройство OnePlus 7 Pro может по праву считаться одним из самых быстрых на платформе Android. Оно построено на топовом на данный момент процессоре Snapdragon 855. Главным его отличием от большинства конкурентов является использование памяти UFS 3.0. Другие флагманы 2019 года получили в 2 раза более медленную память UFS 2.1.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10
Размер системы из коробки 17 ГБ
74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:10 ч.
Время просмотра видео
14:33 ч.
Время разговора (3G)
34:24 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер 7 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
118
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
111
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
89

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
78.6 дБ
Музыка
77.3 дБ
Звонок
86.8 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.199 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.394 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 7 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сказывается ли использование 90-герцового экрана на автономности?

- Как вам наверняка известно, модель OnePlus 7 Pro оборудована новым экраном Fluid AMOLED, который отличается от обычного OLED усовершенствованной частотой обновления 90 Гц. Благодаря этому изображение становится более плавным, но на это требуется больше ресурсов, а значит и энергии аккумулятора. Таким образом, по версии ресурса GSMArena, в режиме 90 Гц батареи смартфона хватает на 85 часов, а в режиме 60 Гц – 92 часа.

Поддерживает ли телефон разблокировку экрана по лицу?

- Да, аппарат получил возможность разблокировки экрана не только с использованием сенсора отпечатков пальцев, но и с помощью сканера лица.

Каким стеклом защищен его экран?

- По заявлениям производителя, экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Не боится ли Ванплас 7 Про погружения в воду?

- Боится, поскольку он не сертифицирован ни по стандарту IP67, ни по IP68, которые подразумевают защиту от попадания воды вовнутрь корпуса устройства.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (50 голосов)

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