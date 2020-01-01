OnePlus 7T
Дисплей
81
Производительность
84
Батарея
75
Камера
80
Итоговая оценка
80
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Превосходный дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Очень быстрый процессор – идеально подходит для игр
- В экран встроен датчик отпечаток пальца
- Оптимизированная и функциональна ОС Oxygen OS
- Большой объем оперативной памяти
- Стандартный дизайн передней панели
- Нельзя расширить внутренний накопитель
- Смартфон не заряжается беспроводным путем
- Нет времяпролетного датчика
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 7Т
81
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.74%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
735 нит
OnePlus 7T оснастили фирменным экраном Fluid AMOLED, который отличается увеличенной частотой обновления кадров до 90 Гц. Это напрямую сказывается на плавности работы интерфейса и приложение, включая игры, и в этом плане данная модель превосходит Galaxy S10. Там тоже в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, но на китайском аппарате он работает лучше.
69
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.74%
84
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|627 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3745
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11312
Geekbench 5 (одноядерный)
741
Geekbench 5 (многоядерный)
2781
AnTuTu Benchmark 7
361728
AnTuTu Benchmark 8
478085
Рейтинг производительности AnTuTu 8 - 40 место
79
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0.7
|Размер системы из коробки
|27 ГБ
75
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:11 ч.
Время просмотра видео
18:11 ч.
Время разговора (3G)
29:35 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью - 66 место
80
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
122
Качества видео
96
Итоговая оценка камеры
114
Тройная камера может делать обычные широкоугольные фото и сверхширокоугольные весьма приличного качества. Также есть двукратный оптический зум, который наверняка пригодится во время съемки, ведь вы можете приблизить объект. Основной модуль умеет снимать 4K-видео, но больше всего вас порадует замедленная съемка при 960 кадрах/с.
83
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
79 дБ
Музыка
77 дБ
Звонок
91 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.04 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 7T могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на OnePlus 7T
Оценка пользователей
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