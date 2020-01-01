Тесты дисплея

OnePlus 7T оснастили фирменным экраном Fluid AMOLED, который отличается увеличенной частотой обновления кадров до 90 Гц. Это напрямую сказывается на плавности работы интерфейса и приложение, включая игры, и в этом плане данная модель превосходит Galaxy S10. Там тоже в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, но на китайском аппарате он работает лучше.