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OnePlus 7T

OnePlus 7T
Дисплей
81
Производительность
84
Батарея
75
Камера
80
Итоговая оценка
80
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Превосходный дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Очень быстрый процессор – идеально подходит для игр
  • В экран встроен датчик отпечаток пальца
  • Оптимизированная и функциональна ОС Oxygen OS
  • Большой объем оперативной памяти
  • Стандартный дизайн передней панели
  • Нельзя расширить внутренний накопитель
  • Смартфон не заряжается беспроводным путем
  • Нет времяпролетного датчика

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 7Т
81

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.74%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
735 нит

OnePlus 7T оснастили фирменным экраном Fluid AMOLED, который отличается увеличенной частотой обновления кадров до 90 Гц. Это напрямую сказывается на плавности работы интерфейса и приложение, включая игры, и в этом плане данная модель превосходит Galaxy S10. Там тоже в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, но на китайском аппарате он работает лучше.

69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 7T
Инфо
Высота 160.9 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.74%
84

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 7Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 627 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3745
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11312
Geekbench 5 (одноядерный)
741
Geekbench 5 (многоядерный)
2781
AnTuTu Benchmark 7
361728
AnTuTu Benchmark 8
478085
79

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.0.7
Размер системы из коробки 27 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 3T (35% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:11 ч.
Время просмотра видео
18:11 ч.
Время разговора (3G)
29:35 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 7T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
122
Качества видео
96
Итоговая оценка камеры
114

Тройная камера может делать обычные широкоугольные фото и сверхширокоугольные весьма приличного качества. Также есть двукратный оптический зум, который наверняка пригодится во время съемки, ведь вы можете приблизить объект. Основной модуль умеет снимать 4K-видео, но больше всего вас порадует замедленная съемка при 960 кадрах/с.

83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
79 дБ
Музыка
77 дБ
Звонок
91 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.04 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Ватт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 7T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 7T

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (45 голосов)

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