OnePlus 8
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей с тонкими рамками
- Мощная начинка - высокое качество графики в играх
- Отличная камера на 48 мегапикселей с оптической стабилизацией
- Быстро заряжается
- Нет беспроводной зарядки батареи
- Отсутствует влагозащита
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
OnePlus 8 имеет круглое отверстие в левом верхнем углу дисплея, благодаря которому верхняя рамка стала более тонкой, чем у предшественников. Рамка выполнена из алюминия, который создает эффект премиальности. С обеих сторон телефон защищен прочным стеклом Gorilla Glass.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|Ширина
|72.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:52 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 22 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Батарея на 4300 мАч выдает ожидаемые показатели автономности: вы получите более суток автономной работы. Если играть в требовательные игры, то телефон сможет проработать около 5-6 часов без подзарядки.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Съемка на основную камеру вызывает только положительные эмоции, поскольку изображение получается четким и ярким даже в условиях слабого освещения. Это возможно благодаря оптическому стабилизатору и широкой апертуре 48-мегапиксельного сенсора. Дополнительный сверхширокоугольный на 16 МП уступает в плане ночной съемки.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
|3G сети
|WCDMA B1, B2, B4、B5, B8, B9, B19
|4G сети
|LTE 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
Цены на OnePlus 8
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy S10 против OnePlus 8
- Apple iPhone XR против OnePlus 8
- Huawei P30 Pro против OnePlus 8
- OnePlus 7 Pro против OnePlus 8
- Apple iPhone 11 против OnePlus 8
- OnePlus 7T против OnePlus 8
- OnePlus 7T Pro против OnePlus 8
- Samsung Galaxy S10 Lite против OnePlus 8
- Samsung Galaxy S20 Plus против OnePlus 8
- Samsung Galaxy S20 против OnePlus 8
- Samsung Galaxy S20 Ultra против OnePlus 8
- Xiaomi Mi 10 Pro против OnePlus 8
- Xiaomi Mi 10 против OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro против OnePlus 8
- Xiaomi Poco F2 Pro против OnePlus 8