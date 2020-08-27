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OnePlus 8

OnePlus 8
Дисплей
84
Производительность
94
Батарея
83
Камера
81
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей с тонкими рамками
  • Мощная начинка - высокое качество графики в играх
  • Отличная камера на 48 мегапикселей с оптической стабилизацией
  • Быстро заряжается
  • Нет беспроводной зарядки батареи
  • Отсутствует влагозащита

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 8
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит

OnePlus 8 имеет круглое отверстие в левом верхнем углу дисплея, благодаря которому верхняя рамка стала более тонкой, чем у предшественников. Рамка выполнена из алюминия, который создает эффект премиальности. С обеих сторон телефон защищен прочным стеклом Gorilla Glass.

67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 8
Инфо
Высота 160.2 мм
Ширина 72.9 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.7%
94

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4293
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13511
Geekbench 5 (одноядерный)
904
Geekbench 5 (многоядерный)
3338
AnTuTu Benchmark 8
586256
79

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки 23 ГБ
83

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:52 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 22 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:22 ч.
Время просмотра видео
19:45 ч.
Время разговора (3G)
28:45 ч.

Батарея на 4300 мАч выдает ожидаемые показатели автономности: вы получите более суток автономной работы. Если играть в требовательные игры, то телефон сможет проработать около 5-6 часов без подзарядки.

81

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 16 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Съемка на основную камеру вызывает только положительные эмоции, поскольку изображение получается четким и ярким даже в условиях слабого освещения. Это возможно благодаря оптическому стабилизатору и широкой апертуре 48-мегапиксельного сенсора. Дополнительный сверхширокоугольный на 16 МП уступает в плане ночной съемки.

92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
3G сети WCDMA B1, B2, B4、B5, B8, B9, B19
4G сети LTE 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 8

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (31 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

рекердос 27 августа 2020 08:58
я хочу взять себе oneplus 8, но думаю стоит ли переплачивать за Про версию
+6 Ответить
Qqq 13 сентября 2020 12:32
По сути только за камеру переплата, при этом получаете лопату, которая быстрее разряжается и тротлит в играх, влагозащита не заявленная есть и 8ке обычной
+1 Ответить
Станислав 22 сентября 2020 13:40
не стоит переплачивать! 8ка всё тащит, и разницы вы не ощутите не как! а про версия лопата ещё та!
0 Ответить
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