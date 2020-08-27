Съемка на основную камеру вызывает только положительные эмоции, поскольку изображение получается четким и ярким даже в условиях слабого освещения. Это возможно благодаря оптическому стабилизатору и широкой апертуре 48-мегапиксельного сенсора. Дополнительный сверхширокоугольный на 16 МП уступает в плане ночной съемки.