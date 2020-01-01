Тесты камеры от DxOMark

Качество фотографий вполне ожидаемое, 48-мегапиксельный объектив способен выдать четкий кадр с естественной цветопередачей. Главной фишкой является телеобъектив на 8 МП, который обладает оптической стабилизацией. Днем снимки получаются отличными, но вечером придется постараться, чтобы сделать действительно интересный кадр.