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OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro
Дисплей
97
Производительность
94
Батарея
83
Камера
88
Итоговая оценка
89
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Один из лучших экранов в своем сегменте
  • Быстрая беспроводная и обратная зарядка
  • Поддержка сетей пятого поколения
  • Влагозащищенный корпус
  • Качественные стереодинамики
  • Основная камера сильно выступает из корпуса
  • Нет 3.5 мм разъема для наушников и слота для карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 8 Про
97

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
877 нит

OnePlus 8 Pro гордится своим 120-герцовым дисплеем, который производитель называет Fluid AMOLED. Анимация и листание списков происходит очень плавно без каких-либо зависаний.

86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 8 Pro
Инфо
Высота 165.3 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
94

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 8 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4345
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12396
Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
3339
AnTuTu Benchmark 8
579689
79

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки 20 ГБ

Операционная система смартфона является эталонной в плане плавности и стабильности работы, в том числе и функциональности. Оболочка OxygenOS 10 позволяет полноценно пользоваться смартфоном.

83

Батарея

Характеристики
Объем 4510 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 23 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:28 ч.
Время просмотра видео
16:58 ч.
Время разговора (3G)
28:35 ч.
88

Камеры

Спецификации и тестирование камер 8 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
126
Качества видео
103
Итоговая оценка камеры
119

Качество фотографий вполне ожидаемое, 48-мегапиксельный объектив способен выдать четкий кадр с естественной цветопередачей. Главной фишкой является телеобъектив на 8 МП, который обладает оптической стабилизацией. Днем снимки получаются отличными, но вечером придется постараться, чтобы сделать действительно интересный кадр.

92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
3G сети WCDMA B1, B2, B4、B5, B8, B9, B19
4G сети LTE 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 8 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (42 голосов)

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