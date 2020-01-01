OnePlus 8 Pro
Дисплей
97
Производительность
94
Батарея
83
Камера
88
Итоговая оценка
89
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Один из лучших экранов в своем сегменте
- Быстрая беспроводная и обратная зарядка
- Поддержка сетей пятого поколения
- Влагозащищенный корпус
- Качественные стереодинамики
- Основная камера сильно выступает из корпуса
- Нет 3.5 мм разъема для наушников и слота для карт памяти
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 8 Про
97
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3168 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|513 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
877 нит
OnePlus 8 Pro гордится своим 120-герцовым дисплеем, который производитель называет Fluid AMOLED. Анимация и листание списков происходит очень плавно без каких-либо зависаний.
86
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|Ширина
|74.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
94
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
4345
Geekbench 4.4 (многоядерный)
12396
Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
3339
AnTuTu Benchmark 8
579689
Лучшие смартфоны в AnTuTu - 10 место
79
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
Операционная система смартфона является эталонной в плане плавности и стабильности работы, в том числе и функциональности. Оболочка OxygenOS 10 позволяет полноценно пользоваться смартфоном.
83
Батарея
|Объем
|4510 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 23 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:28 ч.
Время просмотра видео
16:58 ч.
Время разговора (3G)
28:35 ч.
88
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
126
Качества видео
103
Итоговая оценка камеры
119
Качество фотографий вполне ожидаемое, 48-мегапиксельный объектив способен выдать четкий кадр с естественной цветопередачей. Главной фишкой является телеобъектив на 8 МП, который обладает оптической стабилизацией. Днем снимки получаются отличными, но вечером придется постараться, чтобы сделать действительно интересный кадр.
92
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
|3G сети
|WCDMA B1, B2, B4、B5, B8, B9, B19
|4G сети
|LTE 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на OnePlus 8 Pro
Оценка пользователей
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