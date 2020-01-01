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OnePlus 8T

OnePlus 8T
Дисплей
89
Производительность
95
Батарея
87
Камера
85
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безрамочный экран с большим запасом яркости
  • Отличная камера с широким функционалом, включая наличие оптической стабилизации
  • Встроенный в экран сканер отпечатков работает безупречно
  • Быстро заряжается благодаря 65-ваттному адаптеру питания
  • Отсутствует объектив с оптическим зумом
  • Нет места под карту памяти
  • В комплекте нет наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 8Т
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 8T
Инфо
Высота 160.7 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87%

В плане дизайна OnePlus 8T мало чем отличается от своих конкурентов – он имеет стеклянные панели с обеих сторон и металлическую рамку по бокам. Это вполне удачное решение, поскольку смартфон не только выглядит хорошо, но и дарит исключительно приятные тактильные ощущения.

95

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 8Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
901
Geekbench 5 (многоядерный)
3299
AnTuTu Benchmark 8
591208
90

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:39 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Автономность OnePlus 8T находится на среднем уровне, но по скорости зарядки у него мало конкурентов. Смартфону удается зарядится на 100% всего за 39 минут за счет мощного адаптера питания на 65 Вт, который идет в комплекте.

85

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 8T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 16 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на тыльной стороне корпуса хоть и лишена оптического приближения объектов, но зато имеет отличную сверхширокоугольный съемку. Чтобы фотографии получались действительно качественными, нужно обеспечить высокий уровень освещения. Отдельный портретный модуль заметно улучшает портретную съемку. Помимо этого, еще есть макрообъектив на 5 МП, и он тоже может порадовать красивыми фото.

92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM B2, 3, 5, 8
3G сети WCDMA B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19
4G сети LTE B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 8T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 8T

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

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