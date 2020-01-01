Камера на тыльной стороне корпуса хоть и лишена оптического приближения объектов, но зато имеет отличную сверхширокоугольный съемку. Чтобы фотографии получались действительно качественными, нужно обеспечить высокий уровень освещения. Отдельный портретный модуль заметно улучшает портретную съемку. Помимо этого, еще есть макрообъектив на 5 МП, и он тоже может порадовать красивыми фото.