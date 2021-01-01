OnePlus 9 Дисплей 90 Производительность 100 Батарея 75 Камера 63 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Экран с флагманскими фишками – максимальная частота обновления 120 Гц

Snapdragon 888 позволяет играть в любые игры на максимальных настройках графики

Сверхширокоугольная камера имеет большой угол охвата – 140 градусов

Заряжается на 100% за 30 минут

Хорошие стереодинамики Отсутствует оптический стабилизатор

Лишен поддержки MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 9

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 87.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 813 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus 9 Высота 160 мм Ширина 73.9 мм Толщина 8.1 мм Вес 183 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.6%

100 Производительность Все характеристики чипа Ванплас 9 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1116 Geekbench 5 (многоядерный) 3586 AnTuTu Benchmark 8 708992

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OxygenOS 11

75 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 29 минут) Время полной зарядки 0:29 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 13:10 ч. Время просмотра видео 15:19 ч. Время разговора (3G) 28:07 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер OnePlus 9 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 140° Количество объективов 3 (48 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 9