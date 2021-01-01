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OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro
Дисплей
99
Производительность
100
Батарея
79
Камера
75
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Топовый экран AMOLED с частотой 120 Гц и HDR10+
  • Камера оснащена телеобъектив с оптическим зумом 3.3x и лазерной фокусировкой
  • Установлен флагманский процессор с огромным запасом мощности
  • Получил быструю беспроводную зарядку на 50 Вт
  • Отсутствует отдельный модуль макросъемки
  • Нет ни 3.5 мм входа, ни места под карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 9 Про
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
855 нит

OnePlus 9 Pro получил экран с точной цветопередачей, обеспечивающий почти 100-процентное покрытие цветового диапазона sRGB, но главной фишкой является частота обновления 120 Гц. Благодаря этому экран отображает максимально плавное изображение. С другой стороны, некоторые приложения вынуждают смартфон включать режим 60 Гц.

64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 9 Pro
Высота 163.2 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.3%
100

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 9 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
3623
AnTuTu Benchmark 8
679193
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11
79

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:12 ч.
Время просмотра видео
13:34 ч.
Время разговора (3G)
33:57 ч.

Автономность смартфона находится на высоком уровне – в режиме разговора он может проработать почти 34 часа, а если серфить по интернету, то его батареи хватит более чем на 13 часов.

75

Камеры

Спецификации и тестирование камер 9 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3.3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 140°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера характеризуется высококачественной съемкой благодаря оптическому стабилизатору и лазерной фокусировке. Специально разработанные методы позволяют получить картинку с максимально точной цветопередачей. В плане динамического диапазона OnePlus 9 Pro уступает некоторым своим конкурентам. Сверхширокоугольный объектив делает достойные кадры без искажения углов фотографии.

94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 9 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 9 Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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