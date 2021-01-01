OnePlus 9R Дисплей 89 Производительность 98 Батарея 81 Камера 74 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Премиальный дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10

Обладает высокой производительность – мощный процессор и быстрая память

Батарея заряжается буквально за 40 минут

Стереодинамики радуют качественным звучанием Нельзя установить карту памяти, чтобы расширить встроенный накопитель

Подключить 3.5 мм наушники можно только через переходник

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 8Т

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 86.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 754 нит

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus 9R Высота 161 мм Ширина 74.1 мм Толщина 8.4 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.8%

98 Производительность Все характеристики чипа Ванплас 8Т и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1267 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки AnTuTu Benchmark 8 606744

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OxygenOS 11

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 39 минут) Время полной зарядки 0:39 ч.

74 Камеры Спецификации и тестирование камер OnePlus 9R Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 9R могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 9R