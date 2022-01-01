OnePlus Ace
Дисплей
89
Производительность
85
Батарея
80
Камера
67
Итоговая оценка
80
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей обладает качественной картинкой и повышенной частотой обновления
- Камера имеет хорошую стабилизацию во время видеосъемки
- Получил 150-ваттную быструю зарядку
- Есть неплохой запас производительности и поддержка 5G
- Лишен беспроводной зарядки
- Пластиковый корпус немного портит тактильные ощущения от смартфона
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Эйс
89
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|950 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
66
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|186 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
85
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8100 Max
|Макс. частота
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1003
Geekbench 5 (многоядерный)
3757
AnTuTu Benchmark 9
778101
|CPU
|191540
|GPU
|310882
|Memory
|130152
|UX
|144745
|Total score
|778101
Таблица смартфонов в AnTuTu - 81 место
Источники: 3DMark [3]
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|150 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 5 минут)
|Время полной зарядки
|0:18 ч.
67
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
88
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|UMTC 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A/34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
81
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus Ace могут отличаться в зависимости от региона.