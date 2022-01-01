OnePlus Ace Дисплей 89 Производительность 85 Батарея 80 Камера 67 Итоговая оценка 80 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей обладает качественной картинкой и повышенной частотой обновления

Камера имеет хорошую стабилизацию во время видеосъемки

Получил 150-ваттную быструю зарядку

Есть неплохой запас производительности и поддержка 5G Лишен беспроводной зарядки

Пластиковый корпус немного портит тактильные ощущения от смартфона

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Эйс

89 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 87.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Ace Высота 163.3 мм Ширина 75.5 мм Толщина 8.2 мм Вес 186 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.6%

85 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Эйс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Частота GPU 600 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1003 Geekbench 5 (многоядерный) 3757 AnTuTu Benchmark 9 778101 CPU 191540 GPU 310882 Memory 130152 UX 144745 Total score 778101 Таблица смартфонов в AnTuTu - 81 место Источники: 3DMark [3]

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ColorOS 12.1

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 150 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут) Время полной зарядки 0:18 ч.

67 Камеры Спецификации и тестирование камер OnePlus Ace Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети UMTC 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus Ace могут отличаться в зависимости от региона.