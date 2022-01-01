Главная > Смартфоны OnePlus > OnePlus Ace: цена, технические характеристики и отзывы

OnePlus Ace

OnePlus Ace
Дисплей
89
Производительность
85
Батарея
80
Камера
67
Итоговая оценка
80
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей обладает качественной картинкой и повышенной частотой обновления
  • Камера имеет хорошую стабилизацию во время видеосъемки
  • Получил 150-ваттную быструю зарядку
  • Есть неплохой запас производительности и поддержка 5G
  • Лишен беспроводной зарядки
  • Пластиковый корпус немного портит тактильные ощущения от смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Эйс
89

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Ace
Высота 163.3 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 186 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
85

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Эйс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1003
Geekbench 5 (многоядерный)
3757
AnTuTu Benchmark 9
778101
CPU 191540
GPU 310882
Memory 130152
UX 144745
Total score 778101
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:18 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus Ace
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети UMTC 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus Ace могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus 9 vs OnePlus Ace
2. OnePlus 9 Pro vs OnePlus Ace
3. OnePlus Nord 2 5G vs OnePlus Ace
4. OnePlus 9RT vs OnePlus Ace
5. OnePlus 10 Pro vs OnePlus Ace
6. Oppo Realme GT Neo 3 vs OnePlus Ace
7. OnePlus 10R vs OnePlus Ace
8. OnePlus Nord 2T vs OnePlus Ace

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры