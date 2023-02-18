OnePlus Ace 2 Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772

6.74" AMOLED - 1240 x 2772 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 204 г.

Обзор Дисплей 94 Производительность 89 Батарея 84 Камера 71 Коммуникации 82 Итоговая оценка 84

Преимущества и недостатки Качественная панель с высокой яркостью и поддержкой DC Dimming

Качественная панель с высокой яркостью и поддержкой DC Dimming Экран имеет адаптивную частоту, которая по необходимости снижается до 40 Гц

Экран имеет адаптивную частоту, которая по необходимости снижается до 40 Гц Камера радует детализированными фотографиями и достойной стабилизацией

Камера радует детализированными фотографиями и достойной стабилизацией Комплектный адаптер питания на 100 Вт заряжает смартфон за считанные минуты

Комплектный адаптер питания на 100 Вт заряжает смартфон за считанные минуты Пара динамиков громкой связи обладают чистым звучанием Телеобъектива нет, а значит отсутствует оптическая съемка

Телеобъектива нет, а значит отсутствует оптическая съемка Не заряжается беспроводным путем

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Ace 2

94 Экран Тип AMOLED Размер 6.74 дюймов Разрешение 1240 x 2772 пикселей Соотношение сторон 20.1:9 Плотность пикселей 451 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 90% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Ace 2 Высота 163.4 мм Ширина 74.3 мм Толщина 8.7 мм Вес 204 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90%

89 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Ace 2 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1353 Geekbench 5 (многоядерный) 4200 AnTuTu Benchmark 9 1091679 Список Android-смартфонов в AnTuTu - 26 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 100 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Время полной зарядки 0:26 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер Ace 2 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800MHz 3G сети UMTS(WCDMA) bands 1/4/5/8 4G сети LTE bands 1/3/4/5/8/28A/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Ace 2 могут отличаться в зависимости от региона.