OnePlus Ace 2
- Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 204 г.
Обзор
Дисплей
94
Производительность
89
Батарея
84
Камера
71
Коммуникации
82
Итоговая оценка
84
Преимущества и недостатки
- Качественная панель с высокой яркостью и поддержкой DC Dimming
- Экран имеет адаптивную частоту, которая по необходимости снижается до 40 Гц
- Камера радует детализированными фотографиями и достойной стабилизацией
- Комплектный адаптер питания на 100 Вт заряжает смартфон за считанные минуты
- Пара динамиков громкой связи обладают чистым звучанием
- Телеобъектива нет, а значит отсутствует оптическая съемка
- Не заряжается беспроводным путем
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Ace 2
94
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|20.1:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1450 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
83
Дизайн и корпус
|Высота
|163.4 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|204 грамма
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
89
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1353
Geekbench 5 (многоядерный)
4200
AnTuTu Benchmark 9
1091679
Список Android-смартфонов в AnTuTu - 26 место
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 9 минут)
|Время полной зарядки
|0:26 ч.
71
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
82
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800MHz
|3G сети
|UMTS(WCDMA) bands 1/4/5/8
|4G сети
|LTE bands 1/3/4/5/8/28A/34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Ace 2 могут отличаться в зависимости от региона.