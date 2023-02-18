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OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2
  • Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 204 г.

Обзор

Дисплей
94
Производительность
89
Батарея
84
Камера
71
Коммуникации
82
Итоговая оценка
84

Преимущества и недостатки

  • Качественная панель с высокой яркостью и поддержкой DC Dimming
  • Экран имеет адаптивную частоту, которая по необходимости снижается до 40 Гц
  • Камера радует детализированными фотографиями и достойной стабилизацией
  • Комплектный адаптер питания на 100 Вт заряжает смартфон за считанные минуты
  • Пара динамиков громкой связи обладают чистым звучанием
  • Телеобъектива нет, а значит отсутствует оптическая съемка
  • Не заряжается беспроводным путем

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Ace 2
94

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Ace 2
Высота 163.4 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 204 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
89

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Ace 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1353
Geekbench 5 (многоядерный)
4200
AnTuTu Benchmark 9
1091679
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут)
Время полной зарядки 0:26 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Ace 2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800MHz
3G сети UMTS(WCDMA) bands 1/4/5/8
4G сети LTE bands 1/3/4/5/8/28A/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Ace 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (1)

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Юзер 18 февраля 2023 21:12
7 Бэнд присутствует!
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