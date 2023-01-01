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OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro
  • Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 210 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
72
Производительность
100
Игры
n/a
Батарея
94*
Коммуникации
84
Итоговая оценка
86*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Топовый процессор и быстрая память делают смартфон шустрым и мощным
  • Достойная камера на три объектива с оптической стабилизацией изображения
  • Яркий экран с превосходной плавностью работы за счет улучшенной частоте обновления
  • Немальнькая батарея с впечатляющей скоростью зарядки за счет 150-ваттного адаптера питания, который идет в комплекте
  • Вес 210 грамм может доставлять неудобства во время ежедневной эксплуатации устройства
  • Нет ни беспроводной, ни реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Ace 2 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Ace 2 Pro
Высота 163.1 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8.98 мм
Вес 210 граммов
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.3%

Производительность

Все характеристики чипа OnePlus Ace 2 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 24 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13.1

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 6 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Ace 2 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/4/5/8
4G сети LTE 1/3/4/5/7/8/18/19/26/28A/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 150 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Ace 2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

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