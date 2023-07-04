OnePlus Ace 2V
- Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
- Чип: MediaTek Dimensity 9000
- Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 191.5 г.
Обзор
Дисплей
93
Камера
72
Производительность
71
Игры
78
Батарея
94*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
80*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Ace 2V
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|20.1:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|191.5 граммов
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000
|Макс. частота
|3050 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G710 MP10
|Частота GPU
|850 МГц
|FLOPS
|~1648 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1176
Geekbench 5 (многоядерный)
3447
AnTuTu Benchmark 9
1007564
|CPU
|254173
|GPU
|379060
|Memory
|181293
|UX
|186026
|Total score
|1007564
Лучшие смартфоны в AnTuTu 9 - 72 место
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 16 минут)
|Время полной зарядки
|0:32 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Ace 2V могут отличаться в зависимости от региона.