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OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace 2V
  • Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: MediaTek Dimensity 9000
  • Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 191.5 г.

Обзор

Дисплей
93
Камера
72
Производительность
71
Игры
78
Батарея
94*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
80*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Ace 2V

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Ace 2V
Высота 162.6 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 191.5 граммов
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%

Производительность

Все характеристики чипа OnePlus Ace 2V и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710 MP10
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~1648 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1176
Geekbench 5 (многоядерный)
3447
AnTuTu Benchmark 9
1007564
CPU 254173
GPU 379060
Memory 181293
UX 186026
Total score 1007564
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Ace 2V
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Ace 2V могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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Отзывы (1)

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Кеша 04 июля 2023 19:15
Камера как в поко ф5 про но дм 9000 лучше поставили 9200 или 8 ген 2 ф5 про лучше.
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Corg 05 июля 2023 07:49
если бы тут стоял дайменсити 9000 это была бы малопроизводительная печка, а если бы стоял 8 ген 2 или дайменсити 9200, то и стоил бы он порядка 40к.
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