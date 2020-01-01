Тесты в бенчмарках

За производительность отвечает не самый быстрый процессор, но его мощности более чем хватает даже в самых требовательных играх. Компания OnePlus предлагает три варианта памяти, и даже с самым минимальным вы не почувствуете снижение быстродействия в режиме многозадачности.