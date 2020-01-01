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OnePlus Nord

OnePlus Nord
Дисплей
84
Производительность
53
Батарея
79
Камера
76
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Основная камера со всем необходимым функционалом
  • Двойная фронтальная камера (вторая сверхширокоугольная)
  • Премиальный дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • В комплекте адаптер питания на целых 30 Вт
  • Не поддерживает карты памяти для расширения встроенного накопителя
  • Относительно небольшой аккумулятор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд
84

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
756 нит

OnePlus Nord оснастили большим и качественным дисплеем, который обладает высокой контрастностью и повышенной частотой обновления до 90 Гц благодаря чему картинка кажется идеально плавной. В него встроена пара объективов фронтальной камеры, но они практически незаметны в обычных условиях эксплуатации.

80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord
Инфо
Высота 158.3 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
53

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2699
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1800
Geekbench 5 (одноядерный)
605
Geekbench 5 (многоядерный)
1947
AnTuTu Benchmark 8
312402

За производительность отвечает не самый быстрый процессор, но его мощности более чем хватает даже в самых требовательных играх. Компания OnePlus предлагает три варианта памяти, и даже с самым минимальным вы не почувствуете снижение быстродействия в режиме многозадачности.

79

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.5.4
Размер системы из коробки 22 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4115 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:22 ч.
Время просмотра видео
18:15 ч.
Время разговора (3G)
25:05 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus Nord
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камера состоит из 4 сенсоров, каждый из которых обеспечивает полезный функционал. Например, здесь есть отдельный сенсор для макросъемки, имеющий подходящее расстояние фокуса. Также имеется сверхширокоугольный, и снимает весьма прилично. Лучше всего фотографирует 48-мегапиксельный датчик, который оборудован оптической стабилизацией.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100
4G сети LTE 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus Nord могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (25 голосов)

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