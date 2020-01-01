OnePlus Nord
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Основная камера со всем необходимым функционалом
- Двойная фронтальная камера (вторая сверхширокоугольная)
- Премиальный дисплей с частотой обновления 90 Гц
- В комплекте адаптер питания на целых 30 Вт
- Не поддерживает карты памяти для расширения встроенного накопителя
- Относительно небольшой аккумулятор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
OnePlus Nord оснастили большим и качественным дисплеем, который обладает высокой контрастностью и повышенной частотой обновления до 90 Гц благодаря чему картинка кажется идеально плавной. В него встроена пара объективов фронтальной камеры, но они практически незаметны в обычных условиях эксплуатации.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
За производительность отвечает не самый быстрый процессор, но его мощности более чем хватает даже в самых требовательных играх. Компания OnePlus предлагает три варианта памяти, и даже с самым минимальным вы не почувствуете снижение быстродействия в режиме многозадачности.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.5.4
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|4115 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Камера состоит из 4 сенсоров, каждый из которых обеспечивает полезный функционал. Например, здесь есть отдельный сенсор для макросъемки, имеющий подходящее расстояние фокуса. Также имеется сверхширокоугольный, и снимает весьма прилично. Лучше всего фотографирует 48-мегапиксельный датчик, который оборудован оптической стабилизацией.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на OnePlus Nord
Оценка пользователей
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