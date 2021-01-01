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OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G
Дисплей
80
Производительность
87
Батарея
79
Камера
62
Итоговая оценка
76
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Флагманский дисплей с поддержкой HDR10+
  • Камера снимает хорошо как фотографии, так и видео
  • Есть оптический стабилизатор изображения
  • Отличная сборка – смартфон приятно лежит в руке
  • Высокая производительность – не перегревается
  • Нет защиты от влаги
  • Отсутствует поддержка карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд 2 5G
80

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
624 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord 2 5G
Высота 158.9 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.8%
87

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд 2 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
812
Geekbench 5 (многоядерный)
2792
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11.3
79

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:24 ч.
Время просмотра видео
16:02 ч.
Время разговора (3G)
24:55 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети HSDPA B1/2/4/5/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/32/34/39/40/41/66
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord 2 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord 2 5G

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

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