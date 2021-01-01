OnePlus Nord 2 5G Дисплей 80 Производительность 87 Батарея 79 Камера 62 Итоговая оценка 76 Класс Средний класс Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Флагманский дисплей с поддержкой HDR10+

Камера снимает хорошо как фотографии, так и видео

Есть оптический стабилизатор изображения

Отличная сборка – смартфон приятно лежит в руке

Высокая производительность – не перегревается Нет защиты от влаги

Отсутствует поддержка карт памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд 2 5G

80 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 624 нит

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord 2 5G Высота 158.9 мм Ширина 73.2 мм Толщина 8.3 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.8%

87 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Норд 2 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 812 Geekbench 5 (многоядерный) 2792

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OxygenOS 11.3

79 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (98% за 30 минут) Время полной зарядки 0:31 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 16:24 ч. Время просмотра видео 16:02 ч. Время разговора (3G) 24:55 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Nord 2 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети HSDPA B1/2/4/5/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/32/34/39/40/41/66 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (65 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

- Наклеенная на экран пленка

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord 2 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord 2 5G