Главная > Смартфоны OnePlus > OnePlus Nord 2T: цена, технические характеристики и отзывы

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord 2T
Дисплей
80
Производительность
77
Батарея
80
Камера
70
Итоговая оценка
76
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • HDR-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Камера с оптической стабилизацией записывает неплохого качества видео
  • 80-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Процессор обеспечивает отличное быстродействие
  • Есть удобный слайдер для переключения режима звонка
  • Нет влагозащиты корпуса
  • Отсутствует место для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд 2Т
80

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
601 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord 2T
Высота 159.1 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
77

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд 2Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
950
Geekbench 5 (многоядерный)
3192
AnTuTu Benchmark 9
669106
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI OxygenOS 12.1
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord 2T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/B34/38/39/40/41/66
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord 2T могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 11 или Nord 2T
2. OnePlus 8T или Nord 2T
3. Galaxy A52 или Nord 2T
4. Poco F3 или Nord 2T
5. OnePlus 9R или Nord 2T
6. Galaxy S20 FE 5G или Nord 2T
7. Nord 2 5G или Nord 2T
8. Poco F3 GT или Nord 2T
9. Realme GT Master Edition или Nord 2T
10. Galaxy A53 5G или Nord 2T

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры