OnePlus Nord 3 Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772

6.74" AMOLED - 1240 x 2772 Чип: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 193.5 г.

Обзор Дисплей 92 Камера 70 Производительность 78 Игры 77 Батарея 78 Коммуникации 79 Итоговая оценка 77

Преимущества и недостатки Дисплей способен понижать частоту дисплея до 40 Гц ради улучшения автономности

Дисплей способен понижать частоту дисплея до 40 Гц ради улучшения автономности Основной объектив получил оптическую стабилизацию изображения

Основной объектив получил оптическую стабилизацию изображения Батарея большая и заряжается очень быстро

Батарея большая и заряжается очень быстро Может похвастаться влагозащитой

Может похвастаться влагозащитой Оснащен быстрой встроенной и оперативной памятью

Оснащен быстрой встроенной и оперативной памятью В комплекте есть и зарядка и фирменный кабель USB Type-C Сверхширокоугольная съемка лишена автофокуса

Сверхширокоугольная съемка лишена автофокуса В играх не поддерживает повышенная частота обновления дисплея

В играх не поддерживает повышенная частота обновления дисплея Нет стабилизации во время съемки видео в 4K

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Nord 3

Экран Тип AMOLED Размер 6.74 дюймов Разрешение 1240 x 2772 пикселей Соотношение сторон 20.1:9 Плотность пикселей 451 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 1125 нит

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord 3 Высота 162 мм Ширина 75.1 мм Толщина 8.1 мм Вес 193.5 грамма Водонепроницаемость IP54 Система охлаждения Испарительная камера Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.5%

Производительность Все характеристики чипа OnePlus Nord 3 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Макс. частота 3050 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 MP10 Частота GPU 850 МГц FLOPS ~1648 Гфлопс AnTuTu Benchmark 9 1012005 CPU 256481 GPU 385188 Memory 177993 UX 184752 Total score 1012005 Рейтинг производительности AnTuTu - 66 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI OxygenOS 13.1

Батарея Объем 5000 мАч Макс. мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут) Время полной зарядки 0:32 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:40 ч. Просмотр видео 13:28 ч. Игры 05:20 ч. Режим ожидания 93 ч. Общая автономность 31:56 ч.

Камеры Спецификации и тестирование камер Nord 3 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 19 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/66/B38/39/40/41 Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июль 2023 года Дата начала продаж Июль 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord 3 могут отличаться в зависимости от региона.