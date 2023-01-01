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OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3
  • Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: MediaTek Dimensity 9000
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 193.5 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
70
Производительность
78
Игры
77
Батарея
78
Коммуникации
79
Итоговая оценка
77

Преимущества и недостатки

  • Дисплей способен понижать частоту дисплея до 40 Гц ради улучшения автономности
  • Основной объектив получил оптическую стабилизацию изображения
  • Батарея большая и заряжается очень быстро
  • Может похвастаться влагозащитой
  • Оснащен быстрой встроенной и оперативной памятью
  • В комплекте есть и зарядка и фирменный кабель USB Type-C
  • Сверхширокоугольная съемка лишена автофокуса
  • В играх не поддерживает повышенная частота обновления дисплея
  • Нет стабилизации во время съемки видео в 4K

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Nord 3

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1125 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord 3
Высота 162 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP54
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%

Производительность

Все характеристики чипа OnePlus Nord 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710 MP10
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~1648 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
1012005
CPU 256481
GPU 385188
Memory 177993
UX 184752
Total score 1012005
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:40 ч.
Просмотр видео 13:28 ч.
Игры 05:20 ч.
Режим ожидания 93 ч.
Общая автономность
31:56 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 19
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/66/B38/39/40/41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (5 голосов)

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