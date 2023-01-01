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OnePlus Nord CE3 5G

OnePlus Nord CE3 5G
  • Дисплей: 6.7" AMOLED - 1080 x 2412
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 782G
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 184 г.

Обзор

Дисплей
89
Камера
68
Производительность
51
Игры
78*
Батарея
88*
Коммуникации
77
Итоговая оценка
73*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз дисплей благодаря высокому разрешению и частоте обновления 120 Гц
  • Обладает солидным набором объективов основной камеры
  • Производительности достаточно даже для современных игр
  • Батарея заражается менее чем за час от комплектного адаптера питания
  • Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM и картой памяти для расширения встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Nord CE3 5G

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20.1:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE3 5G
Высота 162.7 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.9%

Производительность

Все характеристики чипа OnePlus Nord CE3 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 782G
Макс. частота 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.7 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц
FLOPS ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
783
Geekbench 5 (многоядерный)
2924
AnTuTu Benchmark 9
591294
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 15 минут)

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord CE3 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 15
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/28A(703~733MHz)/B34/38/39/40/41(2496-2690MHz)
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE3 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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