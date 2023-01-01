OnePlus Nord CE3 5G
- Дисплей: 6.7" AMOLED - 1080 x 2412
- Чип: Qualcomm Snapdragon 782G
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 184 г.
Обзор
Дисплей
89
Камера
68
Производительность
51
Игры
78*
Батарея
88*
Коммуникации
77
Итоговая оценка
73*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Приятный для глаз дисплей благодаря высокому разрешению и частоте обновления 120 Гц
- Обладает солидным набором объективов основной камеры
- Производительности достаточно даже для современных игр
- Батарея заражается менее чем за час от комплектного адаптера питания
- Гибридный лоток вынуждает выбирать между второй SIM и картой памяти для расширения встроенного накопителя
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Nord CE3 5G
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20.1:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.9%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 782G
|Макс. частота
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.7 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
|FLOPS
|~753 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
783
Geekbench 5 (многоядерный)
2924
AnTuTu Benchmark 9
591294
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|OxygenOS 13.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (61% за 15 минут)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|15
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/28A(703~733MHz)/B34/38/39/40/41(2496-2690MHz)
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE3 5G могут отличаться в зависимости от региона.