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OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N10
Дисплей
72
Производительность
57
Батарея
83
Камера
64
Итоговая оценка
71
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей IPS с большим разрешением
  • 64-мегапиксельная камера снимает достойно
  • Есть режим сверхширокоугольной съемки
  • 30-ваттная зарядка идет в комплекте с телефоном
  • Датчик отпечатков пальцев находится сзади, а не встроен в экран
  • Относительно небольшой аккумулятор на 4300 мАч

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд N10
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.9%

OnePlus Nord N10 способен удивить своим 6.49-дюймовым дисплеем, главной фишкой которого является частота обновления. Она здесь повышена до 90 Гц, что делает картинку на экране более плавной, в частности анимацию и перелистывание страниц. Благодаря этому глаза меньше устают, а значит попользоваться смартфоном можно заметно дольше.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord N10
Инфо
Высота 163 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 9 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
57

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд N10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (560 Gold), 4 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 560 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619L
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

AnTuTu Benchmark 8
275575
79

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.5
83

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord N10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основной модуль на 64 МП хоть и лишен оптического стабилизатора, но получить достойную фотографию не составляет большого труда. Автофокус отрабатывает неплохо, цифровая стабилизация тоже, однако в движении возникают проблемы. Передний объектив на 16 МП оказался без автофокуса, что ограничивает возможности съемки.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900Mhz
3G сети WCDMA B1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66
95

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord N10

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus Nord vs OnePlus Nord N10

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