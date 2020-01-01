OnePlus Nord N10
Дисплей
72
Производительность
57
Батарея
83
Камера
64
Итоговая оценка
71
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей IPS с большим разрешением
- 64-мегапиксельная камера снимает достойно
- Есть режим сверхширокоугольной съемки
- 30-ваттная зарядка идет в комплекте с телефоном
- Датчик отпечатков пальцев находится сзади, а не встроен в экран
- Относительно небольшой аккумулятор на 4300 мАч
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд N10
72
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.49 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
OnePlus Nord N10 способен удивить своим 6.49-дюймовым дисплеем, главной фишкой которого является частота обновления. Она здесь повышена до 90 Гц, что делает картинку на экране более плавной, в частности анимацию и перелистывание страниц. Благодаря этому глаза меньше устают, а значит попользоваться смартфоном можно заметно дольше.
46
Дизайн и корпус
|Высота
|163 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
57
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 690 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (560 Gold), 4 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 560 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619L
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
AnTuTu Benchmark 8
275575
79
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.5
83
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
64
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основной модуль на 64 МП хоть и лишен оптического стабилизатора, но получить достойную фотографию не составляет большого труда. Автофокус отрабатывает неплохо, цифровая стабилизация тоже, однако в движении возникают проблемы. Передний объектив на 16 МП оказался без автофокуса, что ограничивает возможности съемки.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900Mhz
|3G сети
|WCDMA B1, 2, 4, 5, 8
|4G сети
|LTE B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66
95
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N10 могут отличаться в зависимости от региона.