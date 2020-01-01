OnePlus Nord N10 способен удивить своим 6.49-дюймовым дисплеем, главной фишкой которого является частота обновления. Она здесь повышена до 90 Гц, что делает картинку на экране более плавной, в частности анимацию и перелистывание страниц. Благодаря этому глаза меньше устают, а значит попользоваться смартфоном можно заметно дольше.