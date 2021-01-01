OnePlus Nord N200 5G Дисплей 75 Производительность 56 Батарея 83 Камера 55 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки LTPS-экран с четкой картинкой и высокой частотой обновления

Аккуратный вырез в дисплее, который не отвлекает

Неплохой процессор с поддержкой сетей пятого поколения

Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки (подходящий адаптер в комплекте)

Боковым сканером отпечатков пальцев удобнее пользоваться, чем задним Нет сверхширокоугольной съемки

Небольшой объем оперативной памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд N200 5G

75 Экран Тип LTPS LCD Размер 6.49 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 406 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.2%

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord N200 5G Высота 163.1 мм Ширина 74.9 мм Толщина 8.3 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.2%

56 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Норд N200 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver

- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 506 Geekbench 5 (многоядерный) 1602

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OxygenOS 11 Размер системы из коробки 16 ГБ

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 53 минут) Время полной зарядки 2:15 ч.

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Nord N200 5G Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 13 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1, 2, 4, 5, 8 4G сети LTE B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 66, 71 Поддержка 5G Да

95 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N200 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord N200 5G