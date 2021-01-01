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OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord N200 5G
Дисплей
75
Производительность
56
Батарея
83
Камера
55
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • LTPS-экран с четкой картинкой и высокой частотой обновления
  • Аккуратный вырез в дисплее, который не отвлекает
  • Неплохой процессор с поддержкой сетей пятого поколения
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки (подходящий адаптер в комплекте)
  • Боковым сканером отпечатков пальцев удобнее пользоваться, чем задним
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Небольшой объем оперативной памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд N200 5G
75

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.2%
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord N200 5G
Высота 163.1 мм
Ширина 74.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
56

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд N200 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
506
Geekbench 5 (многоядерный)
1602
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11
Размер системы из коробки 16 ГБ
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 53 минут)
Время полной зарядки 2:15 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord N200 5G
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 66, 71
Поддержка 5G Да
95

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N200 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord N200 5G

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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