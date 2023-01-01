OnePlus Nord N30 5G
- Дисплей: 6.72" IPS LCD - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 695
- Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 195 г.
Обзор
Дисплей
78
Камера
53
Производительность
42
Игры
63*
Батарея
88*
Коммуникации
73
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Практичный дизайн корпуса смартфона и достаточно тонкие рамки
- Фотографии, сделанные на 108-мегапиксельный датчик, выглядят солидно
- Большая батарея, которая быстро заряжается благодаря поддержке 40-ваттных адаптеров питания
- Удобно пользоваться боковым сканером отпечатков пальцев
- Камера лишилась сверхширокоугольного объектива
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Nord N30 5G
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.72 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|Особенности
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|165.5 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
688
Geekbench 5 (многоядерный)
1988
AnTuTu Benchmark 9
406700
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|OxygenOS 13.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|50 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6SX03 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 40 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N30 5G могут отличаться в зависимости от региона.