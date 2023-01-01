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OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G
  • Дисплей: 6.72" IPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 3 (108 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 195 г.

Обзор

Дисплей
78
Камера
53
Производительность
42
Игры
63*
Батарея
88*
Коммуникации
73
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Практичный дизайн корпуса смартфона и достаточно тонкие рамки
  • Фотографии, сделанные на 108-мегапиксельный датчик, выглядят солидно
  • Большая батарея, которая быстро заряжается благодаря поддержке 40-ваттных адаптеров питания
  • Удобно пользоваться боковым сканером отпечатков пальцев
  • Камера лишилась сверхширокоугольного объектива

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Nord N30 5G

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 86.7%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord N30 5G
Высота 165.5 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.7%

Производительность

Все характеристики чипа OnePlus Nord N30 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
688
Geekbench 5 (многоядерный)
1988
AnTuTu Benchmark 9
406700
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13.1

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord N30 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6SX03 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 40 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N30 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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