OnePlus Nord N300 Дисплей 62 Производительность 49 Батарея 84 Камера 52 Итоговая оценка 63 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Обладает повышенной частотой работы экрана

6-нанометровый процессор обеспечивает достойную скорость работы смартфона

Емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки

Работает на операционной системе Android 13 – актуальной версией на момент выхода смартфона Дисплей имеет небольшое разрешение

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд Т300

62 Экран Тип IPS LCD Размер 6.56 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84% Особенности - DCI-P3

35 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord N300 Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84%

49 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Норд Т300 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 639 Geekbench 5 (многоядерный) 1944

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI OxygenOS 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

52 Камеры Спецификации и тестирование камер Nord N300 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N300 могут отличаться в зависимости от региона.