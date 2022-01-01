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OnePlus Nord N300

OnePlus Nord N300
Дисплей
62
Производительность
49
Батарея
84
Камера
52
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Обладает повышенной частотой работы экрана
  • 6-нанометровый процессор обеспечивает достойную скорость работы смартфона
  • Емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
  • Работает на операционной системе Android 13 – актуальной версией на момент выхода смартфона
  • Дисплей имеет небольшое разрешение

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд Т300
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84%
Особенности - DCI-P3
35

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord N300
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84%
49

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд Т300 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
639
Geekbench 5 (многоядерный)
1944
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI OxygenOS 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord N300
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N300 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Nord N200 5G vs Nord N300
2. Nord N20 5G vs Nord N300
3. Nord 2T vs Nord N300

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