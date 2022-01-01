OnePlus Nord N300
Дисплей
62
Производительность
49
Батарея
84
Камера
52
Итоговая оценка
63
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Обладает повышенной частотой работы экрана
- 6-нанометровый процессор обеспечивает достойную скорость работы смартфона
- Емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
- Работает на операционной системе Android 13 – актуальной версией на момент выхода смартфона
- Дисплей имеет небольшое разрешение
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд Т300
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|Особенности
|- DCI-P3
35
Дизайн и корпус
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84%
49
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 810
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
639
Geekbench 5 (многоядерный)
1944
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|OxygenOS 13
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
52
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N300 могут отличаться в зависимости от региона.