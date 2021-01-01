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Oppo A54

Oppo A54
Дисплей
54
Производительность
33
Батарея
78
Камера
48
Итоговая оценка
55
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Камера оснащена отдельный сенсором для макросъемки
  • Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
  • Поддерживает быструю зарядку – соответствующий блок идет в комплекте
  • Привлекательный внешний вид
  • Появился в продаже на старой версии Android
  • Есть только один вариант памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А54
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6%
Максимальная яркость
500 нит
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A54
Высота 163.6 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
33

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А54 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P35
Макс. частота 2350 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
979
AnTuTu Benchmark 8
105364
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A54
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4368 x 2912
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
72

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A54 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A54

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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