Oppo A54 Дисплей 54 Производительность 33 Батарея 78 Камера 48 Итоговая оценка 55 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Камера оснащена отдельный сенсором для макросъемки

Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев

Поддерживает быструю зарядку – соответствующий блок идет в комплекте

Привлекательный внешний вид Появился в продаже на старой версии Android

Есть только один вариант памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А54

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.51 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.6% Максимальная яркость 500 нит

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A54 Высота 163.6 мм Ширина 75.7 мм Толщина 8.4 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.6%

33 Производительность Все характеристики чипа Оппо А54 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio P35 Макс. частота 2350 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~44.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 174 Geekbench 5 (многоядерный) 979 AnTuTu Benchmark 8 105364

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI ColorOS 7.2

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

48 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A54 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4368 x 2912 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3872 x 2592 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

72 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания на 18 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A54 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A54