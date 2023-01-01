Oppo A78
- Дисплей: 6.56" IPS LCD - 720 x 1612
- Чип: MediaTek Dimensity 700
- Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 188 г.
Обзор
Дисплей
68
Производительность
44
Батарея
78
Камера
53
Коммуникации
80
Итоговая оценка
63
Преимущества и недостатки
- Легкий и прочный корпус, который защищен от влаги и пыли по стандарту IP54
- Большой экран с частотой обновления 90 Гц
- Обладает хорошей отзывчивостью благодаря 5G-процессору, работающий в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти
- Дневные фотографии получаются достаточно детализированными с хорошей цветопередачей
- Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- HD-разрешения для такой диагонали немного маловато - можно заметить пиксели поотдельности
- Доступен только один вариант памяти на 128 ГБ, хотя есть возможность установить карту MicroSD
- Основная камера лишена сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А78
68
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|480 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|Особенности
|- DCI-P3
66
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|7.99 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84%
44
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
582
Geekbench 5 (многоядерный)
1803
AnTuTu Benchmark 9
347205
|CPU
|96464
|GPU
|84308
|Memory
|78579
|UX
|84806
|Total score
|347205
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
57
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 13
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
53
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
|-
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850/900/1800
|3G сети
|WCDMA 1/5/8
|4G сети
|FDD 1/3/5/8/28A/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A78 могут отличаться в зависимости от региона.