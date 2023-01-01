Oppo A78 Дисплей: 6.56" IPS LCD - 720 x 1612

6.56" IPS LCD - 720 x 1612 Чип: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 Камера: 2 (50 MP + 2 MP)

2 (50 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 188 г.

Обзор Дисплей 68 Производительность 44 Батарея 78 Камера 53 Коммуникации 80 Итоговая оценка 63

Преимущества и недостатки Легкий и прочный корпус, который защищен от влаги и пыли по стандарту IP54

Легкий и прочный корпус, который защищен от влаги и пыли по стандарту IP54 Большой экран с частотой обновления 90 Гц

Большой экран с частотой обновления 90 Гц Обладает хорошей отзывчивостью благодаря 5G-процессору, работающий в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти

Обладает хорошей отзывчивостью благодаря 5G-процессору, работающий в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти Дневные фотографии получаются достаточно детализированными с хорошей цветопередачей

Дневные фотографии получаются достаточно детализированными с хорошей цветопередачей Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки HD-разрешения для такой диагонали немного маловато - можно заметить пиксели поотдельности

HD-разрешения для такой диагонали немного маловато - можно заметить пиксели поотдельности Доступен только один вариант памяти на 128 ГБ, хотя есть возможность установить карту MicroSD

Доступен только один вариант памяти на 128 ГБ, хотя есть возможность установить карту MicroSD Основная камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А78

68 Экран Тип IPS LCD Размер 6.56 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 480 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84% Особенности - DCI-P3

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A78 Высота 163.8 мм Ширина 75.1 мм Толщина 7.99 мм Вес 188 граммов Водонепроницаемость IP54 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84%

44 Производительность Все характеристики чипа Оппо А78 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~243 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 582 Geekbench 5 (многоядерный) 1803 AnTuTu Benchmark 9 347205 CPU 96464 GPU 84308 Memory 78579 UX 84806 Total score 347205 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

57 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ColorOS 13

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Время полной зарядки 1:15 ч.

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A78 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 27 мм Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети FDD 1/3/5/8/28A/39/40/41 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A78 могут отличаться в зависимости от региона.