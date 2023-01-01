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Oppo A78

Oppo A78
  • Дисплей: 6.56" IPS LCD - 720 x 1612
  • Чип: MediaTek Dimensity 700
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 188 г.

Обзор

Дисплей
68
Производительность
44
Батарея
78
Камера
53
Коммуникации
80
Итоговая оценка
63

Преимущества и недостатки

  • Легкий и прочный корпус, который защищен от влаги и пыли по стандарту IP54
  • Большой экран с частотой обновления 90 Гц
  • Обладает хорошей отзывчивостью благодаря 5G-процессору, работающий в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти
  • Дневные фотографии получаются достаточно детализированными с хорошей цветопередачей
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • HD-разрешения для такой диагонали немного маловато - можно заметить пиксели поотдельности
  • Доступен только один вариант памяти на 128 ГБ, хотя есть возможность установить карту MicroSD
  • Основная камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А78
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84%
Особенности - DCI-P3
66

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A78
Высота 163.8 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 7.99 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84%
44

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А78 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
582
Geekbench 5 (многоядерный)
1803
AnTuTu Benchmark 9
347205
CPU 96464
GPU 84308
Memory 78579
UX 84806
Total score 347205
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
57

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ColorOS 13
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A78
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB -
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети FDD 1/3/5/8/28A/39/40/41
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A78 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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