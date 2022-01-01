Oppo A96 Дисплей 74 Производительность 46 Батарея 84 Камера 60 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и высокое разрешение

50-мегапиксельный объектив неплохо справляется со своей задачей

Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки и реверсивной

Удобно пользоваться боковым сканером отпечатков пальцев

Есть защита корпуса от влаги Камера лишена сверхширокоугольной и макросъемки

Виртуальный гироскоп работает с нюансами

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А96

74 Экран Тип LTPS LCD Размер 6.59 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 483 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A96 Высота 164.4 мм Ширина 75.7 мм Толщина 8.4 мм Вес 191 грамм Водонепроницаемость IPX4 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84%

46 Производительность Все характеристики чипа Оппо А96 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1100 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 386 Geekbench 5 (многоядерный) 1592 AnTuTu Benchmark 9 279630 CPU 82317 GPU 49192 Memory 75563 UX 71143 Total score 279630

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 26 минут) Время полной зарядки 1:15 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A96 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/a) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 Поддержка 5G Нет

62 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель для зарядки

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A96 могут отличаться в зависимости от региона.