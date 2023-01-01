Oppo A98
- Дисплей: 6.72" LTPS LCD - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 695
- Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 192 г.
Обзор
Дисплей
81
Камера
60
Производительность
44
Игры
31
Батарея
88*
Коммуникации
73
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Большой экран, которым удобно пользоваться за счет тонких рамок
- Неплохая камера с функцией микроскопа
- Заряжается за 44 минуты от комплектного адаптера питания
- Емкая батарея и небольшой вес смартфона
- Вместо AMOLED здесь используется обычный IPS без особого запаса яркости
- Камера лишена сверхширокоугольной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Oppo A98
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|Размер
|6.72 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|680 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.5%
|Особенности
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|165.6 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.5%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
886
Geekbench 5 (многоядерный)
2020
AnTuTu Benchmark 9
398995
|CPU
|120237
|GPU
|98127
|Memory
|73621
|UX
|108428
|Total score
|398995
3DMark Wild Life Performance
1215
|Web score
|6498
|Video editing
|3805
|Photo editing
|15976
|Data manipulation
|6883
|Writing score
|12046
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:44 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A98 могут отличаться в зависимости от региона.