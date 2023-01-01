Главная > Смартфоны Oppo > Oppo A98: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo A98

Oppo A98
  • Дисплей: 6.72" LTPS LCD - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 192 г.

Обзор

Дисплей
81
Камера
60
Производительность
44
Игры
31
Батарея
88*
Коммуникации
73
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Большой экран, которым удобно пользоваться за счет тонких рамок
  • Неплохая камера с функцией микроскопа
  • Заряжается за 44 минуты от комплектного адаптера питания
  • Емкая батарея и небольшой вес смартфона
  • Вместо AMOLED здесь используется обычный IPS без особого запаса яркости
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Oppo A98

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 680 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.5%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A98
Высота 165.6 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.5%

Производительность

Все характеристики чипа Oppo A98 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
886
Geekbench 5 (многоядерный)
2020
AnTuTu Benchmark 9
398995
CPU 120237
GPU 98127
Memory 73621
UX 108428
Total score 398995
3DMark Wild Life Performance
1215
Web score 6498
Video editing 3805
Photo editing 15976
Data manipulation 6883
Writing score 12046
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13.1

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:44 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A98
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/38/39/40/41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A98 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo A96 или Oppo A98
2. Oppo Reno 8T 5G или Oppo A98
3. Samsung Galaxy A54 5G или Oppo A98
4. Honor X9a или Oppo A98
5. Samsung Galaxy A34 5G или Oppo A98
6. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G или Oppo A98
7. Oppo Reno 8 или Oppo A98
8. Vivo V27 или Oppo A98
9. Oppo Reno 10 Pro 5G или Oppo A98
10. Honor 70 или Oppo A98
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Написать отзыв

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры