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Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro
Дисплей
96
Производительность
96
Батарея
78
Камера
83
Итоговая оценка
87
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с высоким соотношением к корпусу и частотой обновления 90 Гц
  • Перископная камера с 5-кратным оптическим приближением
  • 512 ГБ встроенной памяти
  • Поддержка 65-ваттной зарядки
  • Влагозащищенный корпус
  • Нет места под карту памяти
  • Не умеет заряжаться беспроводным путем

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X2 Про
96

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
856 нит

Oppo Find X2 Pro гордится своим 120-герцовым дисплеем, который имеет максимальную яркость 800 нит, что можно назвать прекрасным предложением. Его физического разрешения предостаточно, поскольку плотностью пикселей переваливает за 500 точек на дюйм. На таком большом дисплее становится практически незаметным вырез для фронтальной камеры в левом верхнем углу.

85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X2 Pro
Инфо
Высота 165.2 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Керамика
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
96

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X2 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4936
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13094
Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
3241
AnTuTu Benchmark 8
579479
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 53 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 4260 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
Время просмотра видео
17:23 ч.
Время разговора (3G)
25:12 ч.

Аккумулятор для таких габаритов достаточно небольшой, однако его емкость компенсируется очень быстрая зарядка 65 Вт, которая идет в комплекте с каждым аппаратом. С ее помощью батарея заряжает до 100% за 38 минут.

83

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 MP + 48 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
134
Качества видео
104
Итоговая оценка камеры
124

Главной фишкой камеры является поддержка как оптического стабилизатора, так и оптического приближения. Используя второй сенсор на 13 МП, можно 5-кратно приближать объекты. Для улучшения качества снимков, производитель добавил лазерную автофокусировку.

92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X2 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (26 голосов)

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