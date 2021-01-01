Oppo Find X3 Neo Дисплей 81 Производительность 94 Батарея 81 Камера 73 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90 Гц позволяют с комфортом пользоваться смартфоном

Есть 2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация

Мощный процессор работает в тандеме с большим объемом памяти

Поддерживает реверсивную зарядку Нельзя установить карту памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3 Нео

81 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 492 нит

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X3 Neo Высота 159.9 мм Ширина 72.5 мм Толщина 8 мм Вес 184 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.3%

94 Производительность Все характеристики чипа Оппо Find X3 Нео и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1228 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 902 Geekbench 5 (многоядерный) 3125 AnTuTu Benchmark 8 578862

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 20 минут) Время полной зарядки 0:50 ч.

73 Камеры Спецификации и тестирование камер Find X3 Neo Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Наушники

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X3 Neo