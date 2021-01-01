Oppo Find X3 Neo
Дисплей
81
Производительность
94
Батарея
81
Камера
73
Итоговая оценка
84
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90 Гц позволяют с комфортом пользоваться смартфоном
- Есть 2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация
- Мощный процессор работает в тандеме с большим объемом памяти
- Поддерживает реверсивную зарядку
- Нельзя установить карту памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3 Нео
81
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
492 нит
83
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|Ширина
|72.5 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|184 грамма
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
94
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
902
Geekbench 5 (многоядерный)
3125
AnTuTu Benchmark 8
578862
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 11.1
81
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
73
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
94
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 Neo могут отличаться в зависимости от региона.