Oppo Find X3 Pro Дисплей 96 Производительность 97 Батарея 75 Камера 71 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Топовый экран с повышенной частотой обновления и высоким уровнем яркости

Snapdragon 888 обеспечит флагманское быстродействие на несколько лет вперед

50-мегапиксельная камера с двухкратным оптическим зумом

Мощный адаптер питания в комплекте Нет 3.5 мм входа для наушников

Отсутствует поддержка карт памяти MicroSD

Средний по емкости аккумулятор

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3 Про

96 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3216 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 525 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 98.4% ШИМ (PWM) 362 Гц Время отклика 4.8 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 764 нит Источники: NotebookCheck [1]

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X3 Pro Высота 163.6 мм Ширина 74 мм Толщина 8.3 мм Вес 193 грамма Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

97 Производительность Все характеристики чипа Оппо Find X3 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 911 Geekbench 5 (многоядерный) 3292 AnTuTu Benchmark 8 656169

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.2 Размер системы из коробки 19.1 ГБ

75 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (100% за 29 минут) Время полной зарядки 0:29 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 10:55 ч. Время просмотра видео 13:25 ч. Время разговора (3G) 22:57 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер Find X3 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 110° Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 3 МП

- Апертура: f/3.0

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети UMTC 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 Поддержка 5G Да

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да Тесты динамиков Максимальная громкость 88.8 дБ

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

- Наушники

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X3 Pro