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Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro
Дисплей
96
Производительность
97
Батарея
75
Камера
71
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Топовый экран с повышенной частотой обновления и высоким уровнем яркости
  • Snapdragon 888 обеспечит флагманское быстродействие на несколько лет вперед
  • 50-мегапиксельная камера с двухкратным оптическим зумом
  • Мощный адаптер питания в комплекте
  • Нет 3.5 мм входа для наушников
  • Отсутствует поддержка карт памяти MicroSD
  • Средний по емкости аккумулятор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3 Про
96

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.4%
ШИМ (PWM) 362 Гц
Время отклика 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
764 нит
Источники: NotebookCheck [1]
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X3 Pro
Высота 163.6 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
97

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X3 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
911
Geekbench 5 (многоядерный)
3292
AnTuTu Benchmark 8
656169
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.2
Размер системы из коробки 19.1 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 29 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:55 ч.
Время просмотра видео
13:25 ч.
Время разговора (3G)
22:57 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X3 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 110°
Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети UMTC 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66
Поддержка 5G Да
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
88.8 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Find X3 Pro

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

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