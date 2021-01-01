Oppo Find X3 Pro
Дисплей
96
Производительность
97
Батарея
75
Камера
71
Итоговая оценка
84
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Топовый экран с повышенной частотой обновления и высоким уровнем яркости
- Snapdragon 888 обеспечит флагманское быстродействие на несколько лет вперед
- 50-мегапиксельная камера с двухкратным оптическим зумом
- Мощный адаптер питания в комплекте
- Нет 3.5 мм входа для наушников
- Отсутствует поддержка карт памяти MicroSD
- Средний по емкости аккумулятор
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X3 Про
96
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.4%
|ШИМ (PWM)
|362 Гц
|Время отклика
|4.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Максимальная яркость
764 нит
Источники: NotebookCheck [1]
83
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
911
Geekbench 5 (многоядерный)
3292
AnTuTu Benchmark 8
656169
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 11.2
|Размер системы из коробки
|19.1 ГБ
75
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 29 минут)
|Время полной зарядки
|0:29 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:55 ч.
Время просмотра видео
13:25 ч.
Время разговора (3G)
22:57 ч.
71
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|110°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
94
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
|3G сети
|UMTC 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66
|Поддержка 5G
|Да
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
88.8 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.88 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.