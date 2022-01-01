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Oppo Find X5

Oppo Find X5
Дисплей
92
Производительность
89
Батарея
91
Камера
76
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет максимальную яркость в 1000 нит
  • Работает более плавно благодаря повышенной частоте обновления 120 Гц
  • Камера наделена полным набором возможностей, включая телеобъектив
  • Большая батарея с поддержкой мощной 8-ваттной зарядки
  • На борту есть беспроводная и обратная беспроводная зарядки
  • Есть поддержка виртуальной карты eSIM
  • Не предусмотрено место для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X5
92

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
996 нит
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X5
Высота 160.3 мм
Ширина 72.6 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89%
89

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
3671
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1
Оболочка UI ColorOS 12.1
91

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 110°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Find X5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
129
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
122
93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети UMTS 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66(70MHz)/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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