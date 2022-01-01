Oppo Find X5 Дисплей 92 Производительность 89 Батарея 91 Камера 76 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет максимальную яркость в 1000 нит

Работает более плавно благодаря повышенной частоте обновления 120 Гц

Камера наделена полным набором возможностей, включая телеобъектив

Большая батарея с поддержкой мощной 8-ваттной зарядки

На борту есть беспроводная и обратная беспроводная зарядки

Есть поддержка виртуальной карты eSIM Не предусмотрено место для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X5

92 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1440 x 3216 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 996 нит

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X5 Высота 160.3 мм Ширина 72.6 мм Толщина 8.7 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89%

89 Производительность Все характеристики чипа Оппо Find X5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1117 Geekbench 5 (многоядерный) 3671

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12.1 Оболочка UI ColorOS 12.1

91 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут) Время полной зарядки 0:35 ч.

76 Камеры Спецификации и тестирование камер Find X5 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 2x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 110° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Oppo Find X5 от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6560 x 4928 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 25 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 129 Качество видео 101 Итоговая оценка камеры 122

93 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети UMTS 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66(70MHz)/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Переходник с USB Type-C на Type-A

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X5 могут отличаться в зависимости от региона.