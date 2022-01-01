Oppo Find X5
Дисплей
92
Производительность
89
Батарея
91
Камера
76
Итоговая оценка
86
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет максимальную яркость в 1000 нит
- Работает более плавно благодаря повышенной частоте обновления 120 Гц
- Камера наделена полным набором возможностей, включая телеобъектив
- Большая батарея с поддержкой мощной 8-ваттной зарядки
- На борту есть беспроводная и обратная беспроводная зарядки
- Есть поддержка виртуальной карты eSIM
- Не предусмотрено место для карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X5
92
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
996 нит
85
Дизайн и корпус
|Высота
|160.3 мм
|Ширина
|72.6 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89%
89
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
3671
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12.1
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
91
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (94% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:35 ч.
76
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|110°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find X5 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
122
93
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|UMTS 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66(70MHz)/34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X5 могут отличаться в зависимости от региона.