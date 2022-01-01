Oppo Find X5 Lite Дисплей 85 Производительность 58 Батарея 80 Камера 64 Итоговая оценка 72 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий дисплей с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 90 Гц

Быстрый процессор, который обеспечивает поддержку 5G

Функциональная тройная камера с неплохим качеством съемки

Комплектуется мощным адаптером питания, а значит быстро заряжается

Оснащен реверсивной зарядкой Поступил в продажу со старой версией ОС Android 11

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X5 Лайт

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 801 нит

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X5 Lite Высота 160.6 мм Ширина 73.2 мм Толщина 7.8 мм Вес 160.6 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

58 Производительность Все характеристики чипа Оппо Find X5 Лайт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 900 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 720 Geekbench 5 (многоядерный) 2159 AnTuTu Benchmark 9 434701

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 12

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут) Время полной зарядки 0:37 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Find X5 Lite Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры Примеры фото Oppo Find X5 Lite от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6560 x 4928 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 110 Качество видео 95 Итоговая оценка камеры 106

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X5 Lite могут отличаться в зависимости от региона.