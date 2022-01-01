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Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X5 Lite
Дисплей
85
Производительность
58
Батарея
80
Камера
64
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 90 Гц
  • Быстрый процессор, который обеспечивает поддержку 5G
  • Функциональная тройная камера с неплохим качеством съемки
  • Комплектуется мощным адаптером питания, а значит быстро заряжается
  • Оснащен реверсивной зарядкой
  • Поступил в продажу со старой версией ОС Android 11

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X5 Лайт
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
801 нит
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X5 Lite
Высота 160.6 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 160.6 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
58

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X5 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
720
Geekbench 5 (многоядерный)
2159
AnTuTu Benchmark 9
434701
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 12
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X5 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Find X5 Lite от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
110
Качество видео
95
Итоговая оценка камеры
106
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X5 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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