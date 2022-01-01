Oppo Find X5 Lite
Дисплей
85
Производительность
58
Батарея
80
Камера
64
Итоговая оценка
72
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий дисплей с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 90 Гц
- Быстрый процессор, который обеспечивает поддержку 5G
- Функциональная тройная камера с неплохим качеством съемки
- Комплектуется мощным адаптером питания, а значит быстро заряжается
- Оснащен реверсивной зарядкой
- Поступил в продажу со старой версией ОС Android 11
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X5 Лайт
85
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
801 нит
55
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|Ширина
|73.2 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|160.6 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
58
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 900
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
720
Geekbench 5 (многоядерный)
2159
AnTuTu Benchmark 9
434701
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 12
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 16 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
64
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Find X5 Lite от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
110
Качество видео
95
Итоговая оценка камеры
106
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900 MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X5 Lite могут отличаться в зависимости от региона.