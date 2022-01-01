Oppo Find X5 Pro Дисплей 99 Производительность 84 Батарея 93 Камера 74 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Топовый AMOLED-дисплей, который получил частоту обновления 120 Гц

Яркости экрана более чем достаточно для использования под яркими лучами солнца

Установлена большая батарея, которая заряжается буквально за 40 минут

Смартфон комплектуется 80-ваттным адаптером питания

Есть беспроводная зарядка с мощностью до 50 ватт Телеобъектив лишен оптического стабилизатора

Нет поддержки карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X5 Про

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3216 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 525 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 1312 нит

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X5 Pro Высота 163.7 мм Ширина 73.9 мм Толщина 8.5 мм Вес 218 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

84 Производительность Все характеристики чипа Оппо Find X5 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1005 Geekbench 5 (многоядерный) 3434

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12.1 Оболочка UI ColorOS 12.1

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут) Время полной зарядки 0:40 ч.

74 Камеры Спецификации и тестирование камер Find X5 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 2x Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 110° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6560 x 4928 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 21 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

91 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети UMTS 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66(70MHz)/34/38/39/40/41/42 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.