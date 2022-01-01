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Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro
Дисплей
99
Производительность
84
Батарея
93
Камера
74
Итоговая оценка
86
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Топовый AMOLED-дисплей, который получил частоту обновления 120 Гц
  • Яркости экрана более чем достаточно для использования под яркими лучами солнца
  • Установлена большая батарея, которая заряжается буквально за 40 минут
  • Смартфон комплектуется 80-ваттным адаптером питания
  • Есть беспроводная зарядка с мощностью до 50 ватт
  • Телеобъектив лишен оптического стабилизатора
  • Нет поддержки карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X5 Про
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
1312 нит
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X5 Pro
Высота 163.7 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 218 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
84

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X5 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1005
Geekbench 5 (многоядерный)
3434
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12.1
Оболочка UI ColorOS 12.1
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X5 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 110°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 21 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
91

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети UMTS 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66(70MHz)/34/38/39/40/41/42
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.9 из 5 баллов (22 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Find X3 Pro или X5 Pro
2. OnePlus 10 Pro или Oppo Find X5 Pro
3. Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) или Oppo Find X5 Pro

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