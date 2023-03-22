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Oppo Find X6

Oppo Find X6
  • Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: MediaTek Dimensity 9200
  • Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 50 MP)
  • Батарея: 4800 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 207 г.

Обзор

Дисплей
93
Производительность
95
Батарея
83
Камера
70
Коммуникации
95
Итоговая оценка
84

Преимущества и недостатки

  • Изогнутый по краям дисплея большой диагонали с комфортным запасом яркости
  • Отличная камера с оптическим зумом и стабилизацией
  • Быстро заряжается благодаря 80-ваттному адаптеру питания, который идет в комплекте
  • Защищен от влаги по стандарту IP64
  • Нет беспроводной зарядки батареи
  • Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X6
93

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X6
Высота 162.9 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 9 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость IP64
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
95

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MC11
AnTuTu Benchmark 9
1218704
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 2.8x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung ISOCELL JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 21 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
95

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X6 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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Отзывы (1)

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Алахсей 22 марта 2023 17:24
Телевик базируется на сенсоре jn1, с физическими размером 1/2.76, а у вас указан размер от imx 890 который установлен в "pro" версии.
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