Oppo Find X6 Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772

6.74" AMOLED - 1240 x 2772 Чип: MediaTek Dimensity 9200

MediaTek Dimensity 9200 Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 50 MP)

3 (50 MP + 50 MP + 50 MP) Батарея: 4800 мАч

4800 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 207 г.

Обзор Дисплей 93 Производительность 95 Батарея 83 Камера 70 Коммуникации 95 Итоговая оценка 84

Преимущества и недостатки Изогнутый по краям дисплея большой диагонали с комфортным запасом яркости

Изогнутый по краям дисплея большой диагонали с комфортным запасом яркости Отличная камера с оптическим зумом и стабилизацией

Отличная камера с оптическим зумом и стабилизацией Быстро заряжается благодаря 80-ваттному адаптеру питания, который идет в комплекте

Быстро заряжается благодаря 80-ваттному адаптеру питания, который идет в комплекте Защищен от влаги по стандарту IP64 Нет беспроводной зарядки батареи

Нет беспроводной зарядки батареи Нельзя установить карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X6

93 Экран Тип AMOLED Размер 6.74 дюймов Разрешение 1240 x 2772 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 451 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1450 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X6 Высота 162.9 мм Ширина 74.1 мм Толщина 9 мм Вес 207 граммов Водонепроницаемость IP64 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.5%

95 Производительность Все характеристики чипа Оппо Find X6 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Макс. частота 3050 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G715 Immortalis MC11 AnTuTu Benchmark 9 1218704 Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 15 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13.1

83 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Время полной зарядки 0:41 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Find X6 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 2.8x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.6

- Фокусное расстояние: 65 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung ISOCELL JN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6560 x 4928 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 21 мм Размер пикселя 0.8 микрон Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

95 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Пластиковый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X6 могут отличаться в зависимости от региона.