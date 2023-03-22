Oppo Find X6
- Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
- Чип: MediaTek Dimensity 9200
- Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 50 MP)
- Батарея: 4800 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 207 г.
Обзор
Дисплей
93
Производительность
95
Батарея
83
Камера
70
Коммуникации
95
Итоговая оценка
84
Преимущества и недостатки
- Изогнутый по краям дисплея большой диагонали с комфортным запасом яркости
- Отличная камера с оптическим зумом и стабилизацией
- Быстро заряжается благодаря 80-ваттному адаптеру питания, который идет в комплекте
- Защищен от влаги по стандарту IP64
- Нет беспроводной зарядки батареи
- Нельзя установить карту памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X6
93
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1450 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
82
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|207 граммов
|Водонепроницаемость
|IP64
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
95
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9200
|Макс. частота
|3050 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G715 Immortalis MC11
AnTuTu Benchmark 9
1218704
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 15 место
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13.1
83
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 12 минут)
|Время полной зарядки
|0:41 ч.
70
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2.8x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung ISOCELL JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|21 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Размер сенсора
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
95
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X6 могут отличаться в зависимости от региона.