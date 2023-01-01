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Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6 Pro
  • Дисплей: 6.82" AMOLED - 1440 x 3168
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 218 г.

Обзор

Дисплей
98
Производительность
94
Батарея
93
Камера
70
Коммуникации
95
Итоговая оценка
86

Преимущества и недостатки

  • Пиковая яркость дисплея достигает рекордных 2500 нит
  • Используемая здесь технология LTPO3 сильно экономит заряд батареи
  • Камера 2.8-кратным зумом, лазерным автофокусом и оптической стабилизацией высокого уровня
  • Заряжается менее чем за полчаса и поддерживает мощную беспроводную зарядку батареи
  • Надежное защищен от влаги по стандарту IP68, как и многие другие флагманы
  • Есть огромный запас мощности процессора, который работает в тандеме с скоростной памятью UFS 4.0
  • В комплекте идет удобный чехол, зарядное устройство и кабель
  • Не предусмотрено место под карту памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X6 Про
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 510 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X6 Pro
Высота 164.8 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 218 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
94

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Find X6 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1496
Geekbench 5 (многоядерный)
4936
AnTuTu Benchmark 9
1316483
CPU 278004
GPU 570900
Memory 255236
UX 205992
Total score 1316483
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13.1
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (45% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:29 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Find X6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 2.8x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 110°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 21 мм
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
95

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (12 голосов)

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