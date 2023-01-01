Oppo Find X6 Pro Дисплей: 6.82" AMOLED - 1440 x 3168

6.82" AMOLED - 1440 x 3168 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 50 MP)

3 (50 MP + 50 MP + 50 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 218 г.

Обзор Дисплей 98 Производительность 94 Батарея 93 Камера 70 Коммуникации 95 Итоговая оценка 86

Преимущества и недостатки Пиковая яркость дисплея достигает рекордных 2500 нит

Пиковая яркость дисплея достигает рекордных 2500 нит Используемая здесь технология LTPO3 сильно экономит заряд батареи

Используемая здесь технология LTPO3 сильно экономит заряд батареи Камера 2.8-кратным зумом, лазерным автофокусом и оптической стабилизацией высокого уровня

Камера 2.8-кратным зумом, лазерным автофокусом и оптической стабилизацией высокого уровня Заряжается менее чем за полчаса и поддерживает мощную беспроводную зарядку батареи

Заряжается менее чем за полчаса и поддерживает мощную беспроводную зарядку батареи Надежное защищен от влаги по стандарту IP68, как и многие другие флагманы

Надежное защищен от влаги по стандарту IP68, как и многие другие флагманы Есть огромный запас мощности процессора, который работает в тандеме с скоростной памятью UFS 4.0

Есть огромный запас мощности процессора, который работает в тандеме с скоростной памятью UFS 4.0 В комплекте идет удобный чехол, зарядное устройство и кабель Не предусмотрено место под карту памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Find X6 Про

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.82 дюймов Разрешение 1440 x 3168 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 510 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 2500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Соотношение экрана к корпусу 90% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Find X6 Pro Высота 164.8 мм Ширина 76.2 мм Толщина 9.1 мм Вес 218 граммов Водонепроницаемость IP68 Система охлаждения Испарительная камера Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Коричневый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90%

94 Производительность Все характеристики чипа Оппо Find X6 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1496 Geekbench 5 (многоядерный) 4936 AnTuTu Benchmark 9 1316483 CPU 278004 GPU 570900 Memory 255236 UX 205992 Total score 1316483 Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark - 4 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13.1

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 100 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (45% за 10 минут) Время полной зарядки 0:29 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Find X6 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 2.8x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 110° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Сенсор: 1/1.0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.6

- Фокусное расстояние: 65 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6560 x 4928 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 21 мм Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

95 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Пластиковый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Find X6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.