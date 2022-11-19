Oppo Realme 10 Pro Дисплей 82 Производительность 53 Батарея 84 Камера 55 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 10 Про

82 Экран Тип IPS LCD Размер 6.72 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 392 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.8% Особенности - DCI-P3

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 10 Pro Высота 163.7 мм Ширина 74.2 мм Толщина 8.1 мм Вес 190 граммов Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Starlight Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.8%

53 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 10 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 705 Geekbench 5 (многоядерный) 2041 AnTuTu Benchmark 9 405507

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Realme UI 4.0

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 29 минут) Время полной зарядки 1:14 ч.

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 10 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 25 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 10 Pro могут отличаться в зависимости от региона.