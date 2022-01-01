Oppo Realme 10 Pro Plus
Дисплей
88
Производительность
56
Батарея
84
Камера
65
Итоговая оценка
72
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Приятный для глаз AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
- Яркости хватает для комфортной эксплуатации устройства на улице
- Хорошая 108-мегапиксельная камера с поддержкой 4K-съемки
- Батарея заряжается очень быстро за счет мощного зарядного устройства
- Оснащен стереодинамиками, Wi-Fi 6, NFC и 3.5 мм вход для наушников
- Невозможно расширить объем встроенного накопителя
- Передняя камера ограничена съемкой FHD при 30 кадрах в секунду
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 10 Про Плюс
88
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
76
Дизайн и корпус
|Высота
|161.5 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|175 граммов
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Starlight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
56
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|Макс. частота
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
694
Geekbench 5 (многоядерный)
2032
AnTuTu Benchmark 9
501237
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 17 минут)
65
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 10 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.