Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme 10 Pro Plus: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme 10 Pro Plus

Oppo Realme 10 Pro Plus
Дисплей
88
Производительность
56
Батарея
84
Камера
65
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Яркости хватает для комфортной эксплуатации устройства на улице
  • Хорошая 108-мегапиксельная камера с поддержкой 4K-съемки
  • Батарея заряжается очень быстро за счет мощного зарядного устройства
  • Оснащен стереодинамиками, Wi-Fi 6, NFC и 3.5 мм вход для наушников
  • Невозможно расширить объем встроенного накопителя
  • Передняя камера ограничена съемкой FHD при 30 кадрах в секунду

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 10 Про Плюс
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 10 Pro Plus
Высота 161.5 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 175 граммов
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Starlight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.5%
56

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 10 Про Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
694
Geekbench 5 (многоядерный)
2032
AnTuTu Benchmark 9
501237
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут)
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 10 Pro Plus
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 10 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Poco X4 Pro 5G и Realme 10 Pro Plus
2. Realme 10 и Realme 10 Pro Plus
3. Realme 10 Pro и Realme 10 Pro Plus

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры