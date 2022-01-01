Oppo Realme 10 Pro Plus Дисплей 88 Производительность 56 Батарея 84 Камера 65 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Приятный для глаз AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Яркости хватает для комфортной эксплуатации устройства на улице

Хорошая 108-мегапиксельная камера с поддержкой 4K-съемки

Батарея заряжается очень быстро за счет мощного зарядного устройства

Оснащен стереодинамиками, Wi-Fi 6, NFC и 3.5 мм вход для наушников Невозможно расширить объем встроенного накопителя

Передняя камера ограничена съемкой FHD при 30 кадрах в секунду

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 10 Про Плюс

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

76 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 10 Pro Plus Высота 161.5 мм Ширина 73.9 мм Толщина 7.8 мм Вес 175 граммов Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Starlight Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.5%

56 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 10 Про Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 694 Geekbench 5 (многоядерный) 2032 AnTuTu Benchmark 9 501237

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Realme UI 4.0

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут)

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 10 Pro Plus Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 112° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 25 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 10 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.