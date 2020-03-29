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Oppo Realme 6

Oppo Realme 6
Дисплей
72
Производительность
57
Батарея
79
Камера
65
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с высоким разрешением и увеличенной частотой обновления
  • Красивая оболочка и отзывчивая работа программного обеспечения
  • Игровой процессор и быстрая память
  • Аккумулятор заряжается менее чем за 1 час
  • Слабая стабилизация изображения в камере
  • Пластиковый корпус быстро царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 6
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
445 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 6
Инфо
Высота 162.1 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.1%

Oppo Realme 6 полностью сделан из пластика, не учитывая стекла Gorilla Glass 3, которое защищает дисплей. Несмотря на это, он является прочным, хотя пластик быстро царапается. Датчик отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку, что является компромиссом между задним датчиком и встроенным в экран.

57

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G90T
Архитектура 2 ядра по 2.05 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2050 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 MP4
GPU-ядер 4
Частота GPU 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2579
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7783
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1705
AnTuTu Benchmark 8
283866

Процессор Helio G90T считается игровым, и на самом деле он на отлично справляется со всеми современными играми. Никаких проблем с качеством графики и количеством кадров в секунду нет и быть не должно. Realme 6 можно купить с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти, но особой разницы в производительности вы не заметите.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Realme UI
Размер системы из коробки 13 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:04 ч.
Время просмотра видео
14:00 ч.
Время разговора (3G)
37:24 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 6
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера смартфона обладает стандартным для этого класса набором камер. Например, главный сенсор на 64 МП отлично фотографирует практически в любых условиях, хотя есть проблемы со стабилизацией. Сверхширокоугольный на 8 МП более требовательный к освещению, ну а угол охвата куда шире, чем на 64-мегапиксельном.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Качество звука здесь вполне приличное, особенно в наушниках. Внутри телефона имеется отдельный звуковой чип, который выдает широкий диапазон частот.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 6

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (79 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Абдулла 29 марта 2020 17:36
Сколько стоит телефон?Тоесть цена? 128 гб 64 гб
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