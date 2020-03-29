Тесты в бенчмарках

Процессор Helio G90T считается игровым, и на самом деле он на отлично справляется со всеми современными играми. Никаких проблем с качеством графики и количеством кадров в секунду нет и быть не должно. Realme 6 можно купить с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти, но особой разницы в производительности вы не заметите.