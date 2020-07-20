Тесты дисплея

Дисплей с диагональю 6.6 дюймов обладает достойными характеристиками. У него высокая плотность пикселей, которая вымеривается в 399 точках на дюйм. Главной фишкой панели является увеличенная частота обновления до 90 Гц. Это обеспечивает более плавную обработку анимации.