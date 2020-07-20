Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme 6 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme 6 Pro

Oppo Realme 6 Pro
Дисплей
71
Производительность
53
Батарея
82
Камера
69
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Есть телеобъектив с двукратным приближением
  • Мощный процессор и большой объем ОЗУ
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Заряжается менее чем за 1 час
  • Используется обычный датчик отпечатков пальцев
  • Плохая стабилизация изображения в видео
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 6 Про
71

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
418 нит

Дисплей с диагональю 6.6 дюймов обладает достойными характеристиками. У него высокая плотность пикселей, которая вымеривается в 399 точках на дюйм. Главной фишкой панели является увеличенная частота обновления до 90 Гц. Это обеспечивает более плавную обработку анимации.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 6 Pro
Инфо
Высота 163.8 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Красный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Oppo Realme 6 Pro получил пластиковую рамку, однако задняя панель защищена закаленным стеклом. Спереди у него фирменное Gorilla Glass 5, которое отлично противостоит царапинам. Особенностью дизайна смартфона является двойный вырез в левом верхнем углу экрана для фронтальной камеры.

53

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 6 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1639
AnTuTu Benchmark 8
266875
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Realme UI
Размер системы из коробки 15 ГБ

Смартфон работает на программном обеспечении Realme UI, которое основано на Android 10. Такое сочетание обеспечивает широкий функционал и надежную работу.

82

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:57 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:42 ч.
Время просмотра видео
14:01 ч.
Время разговора (3G)
31:12 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 6 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 105°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 6 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (119 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Человек 02 октября 2020 22:48
Есть ли влагозащита?
+5 Ответить
Андрей 20 июля 2020 12:20
Не понравился. Глючит. Камеры не фонтан. Не рекомендую...
+35 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях