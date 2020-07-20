Oppo Realme 6 Pro
Дисплей
71
Производительность
53
Батарея
82
Камера
69
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Есть телеобъектив с двукратным приближением
- Мощный процессор и большой объем ОЗУ
- Есть отдельный слот для карты памяти
- Заряжается менее чем за 1 час
- Используется обычный датчик отпечатков пальцев
- Плохая стабилизация изображения в видео
- Отсутствует беспроводная зарядка
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 6 Про
71
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
418 нит
Дисплей с диагональю 6.6 дюймов обладает достойными характеристиками. У него высокая плотность пикселей, которая вымеривается в 399 точках на дюйм. Главной фишкой панели является увеличенная частота обновления до 90 Гц. Это обеспечивает более плавную обработку анимации.
57
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
Oppo Realme 6 Pro получил пластиковую рамку, однако задняя панель защищена закаленным стеклом. Спереди у него фирменное Gorilla Glass 5, которое отлично противостоит царапинам. Особенностью дизайна смартфона является двойный вырез в левом верхнем углу экрана для фронтальной камеры.
53
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1639
AnTuTu Benchmark 8
266875
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark - 154 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Realme UI
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
Смартфон работает на программном обеспечении Realme UI, которое основано на Android 10. Такое сочетание обеспечивает широкий функционал и надежную работу.
82
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:42 ч.
Время просмотра видео
14:01 ч.
Время разговора (3G)
31:12 ч.
69
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|105°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.92 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Oppo Realme 6 Pro
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