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Oppo Realme 8

Oppo Realme 8
Дисплей
70
Производительность
55
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высокая пиковая яркость дисплея
  • 64-мегапиксельная камера с достойной сверхширокоугольной съемкой
  • Солидный внешний вид – вырез в дисплее выглядит аккуратно
  • Емкая батарея с быстрой зарядкой
  • Без хорошего освещения автофокус начинает работать с заметной задержкой
  • Пластиковая рамка и задняя крышка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8
70

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
493 нит
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 8
Высота 160.6 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 8 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
55

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
494
Geekbench 5 (многоядерный)
1573
AnTuTu Benchmark 8
296782
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 26 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Нет
72

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 8

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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