Oppo Realme 8
Дисплей
70
Производительность
55
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
66
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высокая пиковая яркость дисплея
- 64-мегапиксельная камера с достойной сверхширокоугольной съемкой
- Солидный внешний вид – вырез в дисплее выглядит аккуратно
- Емкая батарея с быстрой зарядкой
- Без хорошего освещения автофокус начинает работать с заметной задержкой
- Пластиковая рамка и задняя крышка
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8
70
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
493 нит
47
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|Ширина
|73.9 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
55
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
494
Geekbench 5 (многоядерный)
1573
AnTuTu Benchmark 8
296782
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 26 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
58
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
76
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|-
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8 могут отличаться в зависимости от региона.