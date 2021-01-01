Oppo Realme 8 Дисплей 70 Производительность 55 Батарея 78 Камера 58 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Высокая пиковая яркость дисплея

64-мегапиксельная камера с достойной сверхширокоугольной съемкой

Солидный внешний вид – вырез в дисплее выглядит аккуратно

Емкая батарея с быстрой зарядкой Без хорошего освещения автофокус начинает работать с заметной задержкой

Пластиковая рамка и задняя крышка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8

70 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.3% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 493 нит

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 8 Высота 160.6 мм Ширина 73.9 мм Толщина 8 мм Вес 177 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 83.3%

55 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 8 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G95 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G76 3EEMC4 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~195.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 494 Geekbench 5 (многоядерный) 1573 AnTuTu Benchmark 8 296782

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 26 минут) Время полной зарядки 1:10 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 8 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/7.73" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Монохромный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 Поддержка 5G Нет

72 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (30 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 8