Oppo Realme 8 Pro Дисплей 70 Производительность 54 Батарея 79 Камера 61 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 108-мегапиксельная камера с неплохим цифровым приближением

Неплохой процессор, который позволит играть в требовательные игры

Батарея заряжается менее чем за 1 час

Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев работает без нареканий Корпус сделан из пластика

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8 Про

70 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.3% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 493 нит

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 8 Pro Высота 160.6 мм Ширина 73.9 мм Толщина 8.1 мм Вес 176 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 83.3%

54 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 8 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 618 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~435 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 475 Geekbench 5 (многоядерный) 1589 AnTuTu Benchmark 8 285822

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

79 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 50 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Время полной зарядки 0:50 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 8 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Монохромный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 15 Поддержка 5G Нет

72 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (50 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 8 Pro