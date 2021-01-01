Oppo Realme 8i Дисплей 81 Производительность 63 Батарея 78 Камера 62 Итоговая оценка 71 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей выдает приятную плавную картинку

50-мегапиксельная камера показывает хорошие результаты в условиях хорошего освещения

Удачный сканер отпечатков пальцев – находится в боковой кнопке

Большая батарея на 5000 мАч Нет сверхширокоугольной съемки

18-ваттный адаптер питания обеспечивает невысокую скорость зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8i

81 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.6% Максимальная яркость 603 нит

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 8i Высота 164.1 мм Ширина 75.5 мм Толщина 8.5 мм Вес 194 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.6%

63 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 8i и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 547 Geekbench 5 (многоядерный) 1730

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 8i Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 Поддержка 5G Нет

72 Звук 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 8i