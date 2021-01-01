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Oppo Realme 8i

Oppo Realme 8i
Дисплей
81
Производительность
63
Батарея
78
Камера
62
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей выдает приятную плавную картинку
  • 50-мегапиксельная камера показывает хорошие результаты в условиях хорошего освещения
  • Удачный сканер отпечатков пальцев – находится в боковой кнопке
  • Большая батарея на 5000 мАч
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • 18-ваттный адаптер питания обеспечивает невысокую скорость зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8i
81

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Максимальная яркость
603 нит
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 8i
Высота 164.1 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 194 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
63

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 8i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
547
Geekbench 5 (многоядерный)
1730
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 8i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
Поддержка 5G Нет
72

Звук

3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 8i

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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