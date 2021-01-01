Oppo Realme 8i
Дисплей
81
Производительность
63
Батарея
78
Камера
62
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей выдает приятную плавную картинку
- 50-мегапиксельная камера показывает хорошие результаты в условиях хорошего освещения
- Удачный сканер отпечатков пальцев – находится в боковой кнопке
- Большая батарея на 5000 мАч
- Нет сверхширокоугольной съемки
- 18-ваттный адаптер питания обеспечивает невысокую скорость зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 8i
81
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.6%
Максимальная яркость
603 нит
57
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|194 грамма
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
63
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
547
Geekbench 5 (многоядерный)
1730
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
76
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 8i могут отличаться в зависимости от региона.