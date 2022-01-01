Oppo Realme 9 Дисплей 80 Производительность 42 Батарея 84 Камера 63 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Super AMOLED-дисплей с пиковой яркостью целых 1000 нит

Смартфон работает быстро и без заметных задержек

108-мегапиксельная камера радует качеством съемки

Есть сверхширокоугольная съемка с углом охвата 120 градусов

Батарея быстро заряжается и отлично держит заряд Много предустановленных приложений

В плохих условиях съемка кадры получаются слабого качества

Нет поддержки NFC

Только один динамик громкой связи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9

80 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.2% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 429 нит

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9 Высота 160.2 мм Ширина 73.3 мм Толщина 7.99 мм Вес 178 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.2%

42 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 9 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1100 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 386 Geekbench 5 (многоядерный) 1558 AnTuTu Benchmark 9 288606 CPU 86582 GPU 50350 Memory 73914 UX 79973 Total score 288606 Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 31 минут) Время полной зарядки 1:15 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 9 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", OmniVision OV08D10 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.5

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/8/38/40/41 Поддержка 5G Нет

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9 могут отличаться в зависимости от региона.