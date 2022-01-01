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Oppo Realme 9 5G

Oppo Realme 9 5G
Дисплей
79
Производительность
51
Батарея
84
Камера
58
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый IPS-дисплей с тонкими рамками
  • Камера имеет достойный 50-мегапиксельный сенсор
  • Поддерживает быструю зарядку и подходящий адаптер питания идет в комплекте
  • Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Приходится выбирать между второй SIM-картой и картой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9 5G
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4%
Особенности - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7%
ШИМ (PWM) Не обнаружено
Время отклика 33 мс
Контрастность 1178:1
Максимальная яркость
560 нит
Источники: NotebookCheck [3]
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9 5G
Высота 164.3 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 191 грамм
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.4%
51

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 9 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
695
Geekbench 5 (многоядерный)
1995
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 14 ГБ
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 9 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
Поддержка 5G Да
69

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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