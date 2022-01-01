Oppo Realme 9 5G Дисплей 79 Производительность 51 Батарея 84 Камера 58 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый IPS-дисплей с тонкими рамками

Камера имеет достойный 50-мегапиксельный сенсор

Поддерживает быструю зарядку и подходящий адаптер питания идет в комплекте

Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев Нет сверхширокоугольной съемки

Приходится выбирать между второй SIM-картой и картой памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9 5G

79 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.4% Особенности - DCI-P3 Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 97.7% ШИМ (PWM) Не обнаружено Время отклика 33 мс Контрастность 1178:1 Максимальная яркость 560 нит Источники: NotebookCheck [3]

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9 5G Высота 164.3 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.5 мм Вес 191 грамм Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.4%

51 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 9 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 695 Geekbench 5 (многоядерный) 1995

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0 Размер системы из коробки 14 ГБ

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Время полной зарядки 1:45 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 9 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да Поддержка 5G Да

69 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 84.1 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9 5G могут отличаться в зависимости от региона.