Oppo Realme 9 Pro Plus Дисплей 79 Производительность 64 Батарея 83 Камера 70 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Плавный в работе дисплей с высокой контрастностью

50-мегапиксельная камера оснащена оптическим стабилизатором

Комплектуется мощным 65-ваттным зарядным устройством

Удобно пользоваться встроенным в экран сканером отпечатков пальцев

Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass Камера лишена телеобъектива с оптическим приближением

Отсутствует место для карты памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9 Про Плас

79 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 612 нит

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9 Pro Plus Высота 160.2 мм Ширина 73.3 мм Толщина 8 мм Вес 182 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.2%

64 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми 9 Про Плас и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 920 Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~684 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 817 Geekbench 5 (многоядерный) 2322 AnTuTu Benchmark 9 505899 Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 - 164 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

83 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 60 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут) Время полной зарядки 0:49 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 16:26 ч. Время просмотра видео 18:07 ч. Время разговора (3G) 27:51 ч. Рейтинг автономности телефонов - 78 место

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme 9 Pro Plus Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

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