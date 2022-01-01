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Oppo Realme 9 Pro Plus

Oppo Realme 9 Pro Plus
Дисплей
79
Производительность
64
Батарея
83
Камера
70
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Плавный в работе дисплей с высокой контрастностью
  • 50-мегапиксельная камера оснащена оптическим стабилизатором
  • Комплектуется мощным 65-ваттным зарядным устройством
  • Удобно пользоваться встроенным в экран сканером отпечатков пальцев
  • Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass
  • Камера лишена телеобъектива с оптическим приближением
  • Отсутствует место для карты памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9 Про Плас
79

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
612 нит
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme 9 Pro Plus
Высота 160.2 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 8 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
64

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми 9 Про Плас и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
817
Geekbench 5 (многоядерный)
2322
AnTuTu Benchmark 9
505899
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0
83

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 60 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:26 ч.
Время просмотра видео
18:07 ч.
Время разговора (3G)
27:51 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme 9 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme 9 Pro Plus

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (18 голосов)

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