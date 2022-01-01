Oppo Realme 9 Pro Plus
Дисплей
79
Производительность
64
Батарея
83
Камера
70
Итоговая оценка
72
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Плавный в работе дисплей с высокой контрастностью
- 50-мегапиксельная камера оснащена оптическим стабилизатором
- Комплектуется мощным 65-ваттным зарядным устройством
- Удобно пользоваться встроенным в экран сканером отпечатков пальцев
- Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass
- Камера лишена телеобъектива с оптическим приближением
- Отсутствует место для карты памяти microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми 9 Про Плас
79
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
612 нит
54
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
64
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
817
Geekbench 5 (многоядерный)
2322
AnTuTu Benchmark 9
505899
Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 - 164 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
83
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|60 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (77% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:26 ч.
Время просмотра видео
18:07 ч.
Время разговора (3G)
27:51 ч.
Рейтинг автономности телефонов - 78 место
70
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
88
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme 9 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.