Oppo Realme C30 Дисплей 61 Производительность 30 Батарея 70 Камера 44 Итоговая оценка 52 Класс Бюджетный Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный дисплей с хорошей цветопередачей

Память имеет достаточно высокую скорость работы

Крупная батарея, которая способна обеспечить достойную автономность

Привлекательный дизайн задней панели Долго заряжается по Micro USB и обладает слабой скорость передачи данных

Малопроизводительный процессор

Отсутствует гироскоп, а также сканер отпечатков пальцев

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми С30

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.2%

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C30 Высота 164.1 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.5 мм Вес 182 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 82.2%

30 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми С30 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc Tiger T612 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G57 MP1 Частота GPU 614 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 2, 3 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 348 Geekbench 5 (многоядерный) 1307 AnTuTu Benchmark 9 179842 CPU 59874 GPU 21805 Memory 45664 UX 52407 Total score 179842

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI Go

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:55 ч.

44 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C30 Основная камера Матрица 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 1 (8 МП) Основной объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/5.0" Разрешение видео 720p при 30 FPS

58 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA Bands 1/5/8 4G сети LTE Bands 1/3/5/8 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель Micro USB

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C30 могут отличаться в зависимости от региона.