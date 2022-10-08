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Oppo Realme C30

Oppo Realme C30
Дисплей
61
Производительность
30
Батарея
70
Камера
44
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с хорошей цветопередачей
  • Память имеет достаточно высокую скорость работы
  • Крупная батарея, которая способна обеспечить достойную автономность
  • Привлекательный дизайн задней панели
  • Долго заряжается по Micro USB и обладает слабой скорость передачи данных
  • Малопроизводительный процессор
  • Отсутствует гироскоп, а также сканер отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми С30
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.2%
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C30
Высота 164.1 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
82.2%
30

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми С30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T612
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 614 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
348
Geekbench 5 (многоядерный)
1307
AnTuTu Benchmark 9
179842
CPU 59874
GPU 21805
Memory 45664
UX 52407
Total score 179842
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI Go
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:55 ч.
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C30
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5.0"
Разрешение видео 720p при 30 FPS
58

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA Bands 1/5/8
4G сети LTE Bands 1/3/5/8
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C30 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (1)

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Дени 08 октября 2022 17:03
Телефон за 8500 руб на 4/64 гб лучший. Процессор почти схож с Realme C3.
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