Oppo Realme C30s
Дисплей
61
Производительность
17
Батарея
65
Камера
36
Итоговая оценка
46
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран большой, поэтому на нем удобно потреблять контент
- Смартфон обладает адекватной скоростью работы за счет упрощенной версии ПО
- Установлен крупный аккумулятор, который обеспечивает отличную автономность
- Удобный боковой сканер отпечатков пальцев
- Обладает слабой производительностью
- Долго заряжается по Micro USB
- Не поддерживает работу NFC
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C30s
61
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
51
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.1%
17
Производительность
|Чипсет
|Unisoc SC9863A
|Макс. частота
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8322
|Объем ОЗУ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
303
Geekbench 5 (многоядерный)
784
AnTuTu Benchmark 9
99331
|CPU
|25627
|GPU
|13569
|Memory
|30351
|UX
|28993
|Total score
|99331
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI Go
65
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|3:28 ч.
36
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5.0"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
51
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA Bands 1/5/8
|4G сети
|LTE Bands 1/3/5/8/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C30s могут отличаться в зависимости от региона.