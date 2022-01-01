Oppo Realme C30s Дисплей 61 Производительность 17 Батарея 65 Камера 36 Итоговая оценка 46 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран большой, поэтому на нем удобно потреблять контент

Смартфон обладает адекватной скоростью работы за счет упрощенной версии ПО

Установлен крупный аккумулятор, который обеспечивает отличную автономность

Удобный боковой сканер отпечатков пальцев Обладает слабой производительностью

Долго заряжается по Micro USB

Не поддерживает работу NFC

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C30s

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.1%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C30s Высота 164.2 мм Ширина 75.7 мм Толщина 8.5 мм Вес 186 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.1%

17 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C30s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc SC9863A Макс. частота 1600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 28 нанометров Графика PowerVR GE8322 Оперативная память Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 303 Geekbench 5 (многоядерный) 784 AnTuTu Benchmark 9 99331 CPU 25627 GPU 13569 Memory 30351 UX 28993 Total score 99331

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI Go

65 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 3:28 ч.

36 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C30s Основная камера Матрица 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 1 (8 МП) Основной объектив - 8 МП

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/5.0" Разрешение видео 720p при 30 FPS

51 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA Bands 1/5/8 4G сети LTE Bands 1/3/5/8/38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C30s могут отличаться в зависимости от региона.