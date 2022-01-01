Oppo Realme C33 Дисплей 61 Производительность 30 Батарея 70 Камера 46 Итоговая оценка 53 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Из 50-мегапиксельной камеры можно выжать достаточно качественную картинку

Приемлемая скорость работы благодаря памяти UFS 2.2

Батарея имеет большую емкость, за счет чего смартфон может проработать несколько дней без подзарядки

Удобный датчик отпечатков пальцев, который встроен в боковую кнопку питания

Есть вариант на 128 ГБ встроенной памяти Экран не имеет достаточного запаса яркости для комфортной эксплуатации на улице

Отсутствует физический датчик гороскопа

Долго заряжается, так как лишен функции Quick Charge

Использует старый порт Micro USB вместо USB-C

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C33

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.1%

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C33 Высота 164.2 мм Ширина 75.7 мм Толщина 8.3 мм Вес 187 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Голубой, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.1%

30 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C33 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc Tiger T612 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G57 MP1 Частота GPU 614 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 350 Geekbench 5 (многоядерный) 1351 AnTuTu Benchmark 9 210530 CPU 68272 GPU 21829 Memory 62343 UX 57675 Total score 210530

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI S

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 3:00 ч.

46 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C33 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (50 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 50 МП

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

- Апертура: f/2.8

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/5.0" Разрешение видео 720p при 30 FPS

58 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA Bands 1/5/8 4G сети LTE Bands 1/3/5/8/38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C33 могут отличаться в зависимости от региона.