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Oppo Realme C33

Oppo Realme C33
Дисплей
61
Производительность
30
Батарея
70
Камера
46
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Из 50-мегапиксельной камеры можно выжать достаточно качественную картинку
  • Приемлемая скорость работы благодаря памяти UFS 2.2
  • Батарея имеет большую емкость, за счет чего смартфон может проработать несколько дней без подзарядки
  • Удобный датчик отпечатков пальцев, который встроен в боковую кнопку питания
  • Есть вариант на 128 ГБ встроенной памяти
  • Экран не имеет достаточного запаса яркости для комфортной эксплуатации на улице
  • Отсутствует физический датчик гороскопа
  • Долго заряжается, так как лишен функции Quick Charge
  • Использует старый порт Micro USB вместо USB-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C33
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1%
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C33
Высота 164.2 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Голубой, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.1%
30

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C33 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T612
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 614 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1351
AnTuTu Benchmark 9
210530
CPU 68272
GPU 21829
Memory 62343
UX 57675
Total score 210530
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI S
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
46

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C33
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5.0"
Разрешение видео 720p при 30 FPS
58

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA Bands 1/5/8
4G сети LTE Bands 1/3/5/8/38/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C33 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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10. Realme C30 или Realme C33

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