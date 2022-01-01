Oppo Realme C33
Дисплей
61
Производительность
30
Батарея
70
Камера
46
Итоговая оценка
53
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Из 50-мегапиксельной камеры можно выжать достаточно качественную картинку
- Приемлемая скорость работы благодаря памяти UFS 2.2
- Батарея имеет большую емкость, за счет чего смартфон может проработать несколько дней без подзарядки
- Удобный датчик отпечатков пальцев, который встроен в боковую кнопку питания
- Есть вариант на 128 ГБ встроенной памяти
- Экран не имеет достаточного запаса яркости для комфортной эксплуатации на улице
- Отсутствует физический датчик гороскопа
- Долго заряжается, так как лишен функции Quick Charge
- Использует старый порт Micro USB вместо USB-C
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C33
61
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
52
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Голубой, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.1%
30
Производительность
|Чипсет
|Unisoc Tiger T612
|Макс. частота
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|614 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1351
AnTuTu Benchmark 9
210530
|CPU
|68272
|GPU
|21829
|Memory
|62343
|UX
|57675
|Total score
|210530
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI S
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
46
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5.0"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
58
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA Bands 1/5/8
|4G сети
|LTE Bands 1/3/5/8/38/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C33 могут отличаться в зависимости от региона.