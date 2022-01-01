Oppo Realme C35 Дисплей 68 Производительность 39 Батарея 78 Камера 59 Итоговая оценка 61 Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки FHD-дисплей имеет высокую плотность пикселей

В хороших условиях фотографии получаются достойного качества

Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку и им удобно пользоваться

Батарея обеспечивает несколько дней автономной работы Нет сверхширокоугольной съемки

Фронтальная камера не умеет записывать FHD-видео

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C35

68 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84% Максимальная яркость 448 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C35 Высота 164.4 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.1 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84%

39 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C35 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc Tiger T616 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G57 MP1 Частота GPU 750 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 365 Geekbench 5 (многоядерный) 1393

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C35 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

- Апертура: f/2.8

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C35 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C35