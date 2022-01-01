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Oppo Realme C35

Oppo Realme C35
Дисплей
68
Производительность
39
Батарея
78
Камера
59
Итоговая оценка
61
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • FHD-дисплей имеет высокую плотность пикселей
  • В хороших условиях фотографии получаются достойного качества
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку и им удобно пользоваться
  • Батарея обеспечивает несколько дней автономной работы
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Фронтальная камера не умеет записывать FHD-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C35
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84%
Максимальная яркость
448 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C35
Высота 164.4 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84%
39

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C35 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T616
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
365
Geekbench 5 (многоядерный)
1393
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C35
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C35 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C35

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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